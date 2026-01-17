MONSTA X暌違8年清明連假來台辦專場 下週開搶票價福利公開

MONSTA X上週剛來台參加金唱片。（郭吉銓攝）

韓國男團MONSTA X去年剛迎來成軍10週年，發行了迷你專輯《The X》，也宣布暌違8年在台舉辦專場演出，將於4月4日清明連假帶著專輯同名世界巡迴「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X ： NEXUS] 」在新北市工商展覽中心開唱，雖因為老么I.M（任創均）將於下月9日入伍將缺席，SHOWNU、民赫、基賢、亨元、周憲5位成員也承諾將帶來高能量、爆發力十足的舞台。

MONSTA X自 2015 年出道便橫掃等多項重要音樂獎項，迅速奠定實力派男團地位。憑藉歌曲〈HERO〉在YouTube創下破億點擊，更擁有〈Love Killa〉、〈WHO DO U LOVE？〉等多首千萬點閱作品，更以英文專輯《ALL ABOUT LUV》打入美國告示牌前5名，展現橫跨全球的影響力。近期也接連受邀來台參與亞洲明星盛典（簡稱AAA）和金唱片頒獎典禮，帶來相當精彩的演出，現在又宣布將舉辦專場，讓MONBEBE們（官方粉絲名）興奮不已。

「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X ： NEXUS] IN TAIPEI」票價和福利圖。（郭吉銓攝）

此次巡演將前進曼谷、香港、吉隆玻、雅加達、澳門、拉丁美洲等城市，台北場則即將在4月4日於新北市工商展覽中心稱霸登場。票價分為 NT$6,600元 ／ NT$6,200元 ／ NT$5,800元 ／ NT$4,600元，VIP福利更包含 Sound Check Party、Send Off、簽名海報、明信片組等，下週六（24日）下午3點拓元售票系統全面開賣。

