MONSTA X隔8年再來台！4月空降開唱 門票開賣時間看這裡
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
韓國超人氣男團 MONSTA X 宣布將於今年4月重返台北，帶著全新世界巡迴「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI」，睽違8年在台北專場演出， 於4月4日連假在新北市工商展覽中心登場。演唱會門票將於1月24日下午3點拓元售票系統全面開賣。
去年剛迎來成軍10年的人氣男團 MONSTA X，發行了迷你專輯《The X》紀念出道10週年。自2015年出道便橫掃MAMA、Melon Music Awards等多項重要音樂獎項，迅速奠定實力派男團地位。憑藉歌曲〈HERO〉在 YouTube 創下破億點擊，更擁有〈Love Killa〉、〈WHO DO U LOVE?〉等多首千萬點閱作品，更以英文專輯《ALL ABOUT LUV》打入美國告示牌前五名，展現 MONSTA X 橫跨全球的影響力。
MONSTA X 2026 全新世界巡迴「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS]」將前進曼谷、香港、吉隆玻、台北、雅加達、澳門、拉丁美洲等城市，世巡第四站即將在4月4日於新北市工商展覽中心登場。演唱會門票票價共分為NT$6600元、NT$6200元、NT$5800元、NT$4600元，VIP福利包含 Sound Check Party、Send Off、簽名海報、明信片組等，1月24日下午3點拓元售票系統全面開賣。
