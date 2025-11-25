MONTECH NX600 ARGB空冷散熱器評測分享：配置雙塔雙ARGB風扇帶來無與倫比的極致散熱表現！

想要擁有極致效能處理器表現但又偏好使用「塔散」的電腦 DIY 玩家們有福了！因為大家喜歡的 MONTECH（君主科技）在繼大獲好評的 NX400 ARGB 後，又推出了性能更高階的 NX600 ARGB 空冷散熱器，產品提供黑與白兩種顏色，升級到配置兩顆 2000RPM 高轉速的且帶 ARGB 燈效的 E28 風扇，配置 52 片獨特形狀的鰭片兩組，加上六根熱管配合風扇與鰭片能快速將高溫帶走，絕對能為電腦 DIY 與超頻玩家們帶來最極致完美的散熱體驗！

MONTECH 推出的這款 NX600 ARGB 旗艦級雙塔空冷散熱器，提供卓越的散熱效能同時具備親民價格（NT$1250），以極高的 C/P 值為玩家們提供優質空冷散熱選擇。

NX600 具備精密加工製造而成的 52×2 鰭片，搭配焊接銅質底座、6 根導熱管與高效能風扇，使得安裝 NX600 ARGB 的電腦在激烈遊戲或執行大量運算時，也能擁有持續低溫的散熱效果。

精密雙塔架構

NX600 ARGB 採用單塔 52 片、共兩組的精密鰭片結構，在不影響氣流的前提下大幅提升散熱面積。而經過優化的間距設計，能在高負載情況下維持穩定且一致的散熱表現。

此外，NX600 ARGB 以精緻的上蓋設計為核心，加入條紋與半透明元素點綴，在大膽與細膩之間取得完美平衡。不論主機是光效華麗路線，或是無光黑白極簡風格，NX600 ARGB都能自然融入並展現質感。

MONTECH NX600 ARGB 空冷散熱器開箱

本篇要為大家開箱的是白色款，非常適合安裝在完全白色的電腦系統內！

產品包裝和設計如上，品牌與產品名稱和外觀照片與結構線條圖簡單明瞭傳遞給消費者參考～

盒裝內取出來 NX600 ARGB 主要元件如上圖，包含了與兩個。 質感都非常好！

E28 ARGB 2000 RPM 轉速風扇

NX600 ARGB 搭載 2 顆 E28 ARGB 高效能風扇，以 28mm 厚框設計，配置 HDB 液壓軸承、以 2000 RPM 轉速帶來強大的風壓，搭配四邊抗震腳墊讓散熱器能在輸出強勁風力的同時保持極致靜音，並穩定顯示可自訂義的 ARGB 燈效！

NX600 ARGB 搭載 2 顆 E28 ARGB 高效能風扇

E28 ARGB 風扇尺寸為：120 x 120 x 28 mm，最大轉速：2000 RPM ± 10%（最低可降到 800 RPM)，最大風量：85.09 CFM，最大風壓：3.35 mmH₂O；整體數據相當強大！

另外配件包裡面有 Intel 與 AMD 最新處理器的可替換式扣具和相關零件，以及散熱膏與刮刀一片～NX600 ARGB 支援最新 Intel LGA 1851、AMD AM5 等主流平台（詳細包括 Intel LGA115X、1200、1700、1851，以及 AMD AM4、AM5），隨附可替換式扣具，輕鬆對應各式 CPU！

NX600 ARGB 的主要結構如上，配置兩顆 MONTECH 君主科技備受好評的 E28 ARGB高效能風扇所驅動，不僅提供卓越的散熱效能，也以鮮明的 ARGB 光效提升整體視覺表現。

高效率熱傳導設計

NX600 ARGB 將導熱底座以六條導熱管以高精度焊接結合，確保熱量都能快速、均勻傳導至雙塔鰭片。熱管直徑為 Ø 6 mm，並且採鍍鎳表面處理銅管來直觸處理器！

NX600 ARGB 採用平整銅底設計（和 NX400 的設計方式不同），接觸面積可放心對應 AMD 與 Intel 最新處理器！

將風扇安裝上去的方式非常簡單，單顆風扇透過兩根扣具來輕鬆固定

NX600 ARGB 以精緻的上蓋設計為核心，以條紋交織與半透明裝飾件點綴，簡約之中蘊含精緻細節，不僅凸顯現代風格，更呼應內在強勁的散熱效果，轉瞬盡享性能美學，完美契合高階電腦。

安裝與燈效

測試平台資訊：

處理器：AMD Ryzen 9 9900X3D 主機板：技嘉 B850 AORUS STEALTH ICE

這篇要為大家示範的是安裝到 AMD AM5 主機板上（上圖為技嘉 B850 AORUS STEALTH ICE 主機板)；將散熱器的扣具固定在主機板上非常簡單且快速喔；主機板裝的是 AMD Ryzen 9 9900X3D 處理器，可以滿足遊戲與內容創作效能所需！

安裝時記得中間的風扇得最後再安裝，因為與 CPU 固定座的螺絲在中間，需要先鎖上再安裝風扇上去～這邊大家也可以看到風扇的體積真的相當大，且外側的風扇幾乎都在四條記憶體的上方，不過不用擔心記憶體高度會干涉擋到風扇/散熱器的問題

以上圖為例，我們安裝了四條記憶體模組，完全不用擔心零組件高度安裝干涉上的問題

E28 ARGB 風扇的燈效真的很美！

若從散熱器後方看燈效大約會是這樣的效果～

水冷還是塔散好？我覺得可以端看個人喜好來做決定，如果偏好要完全靜音的使用環境，那就選擇塔散比較適合，也能讓電腦機殼內更加清爽些～而水冷則是絕對會比塔散降溫效果還要好，適合極致的超頻玩家們選用！

在主機板的監測系統中，可以看到風扇轉數最高可控制在約 2000 RPM（強制調整到最高轉速），這時處理器表面溫度只有 33 °C。

用紅外線溫度槍量測頂部的散熱鰭片溫度約為 25°C 左右

用紅外線溫度槍量測與處理器接觸的銅片溫度約為 26.3 °C 左右

使用心得總結

整體來說，MONTECH NX600 ARGB 和先前推出的 NX400 ARGB 一樣好安裝，而多了一顆風扇與更強大的導熱結構設計確實讓溫控部分有大幅的提升，一樣的處理器在散熱器最底部的溫度降低約 4°C 左右，如此一來電腦超頻玩家們就有更游刃有餘的空間去做超頻的調教，而不用擔心處理器溫度過高的問題。

MONTECH NX600 ARGB 壓制 AMD Ryzen 9 9900X3D 在滿載高效能運作的測試，長時間實測散熱效果真的很「清涼」，可以順利在進行各種效能測試後獲得優異的跑分，而且溫度都控制得服服貼貼唷！比起一般 360mm 水冷系統的溫度竟然也只高出 1~4 度（低～中負載時），因此會是許多喜歡使用塔扇的電腦 DIY 玩家們，可以放心安裝高階處理器的好選擇！

