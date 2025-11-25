MONTECH NX600 ARGB空冷散熱器評測分享：配置雙塔雙ARGB風扇帶來無與倫比的極致散熱表現！
想要擁有極致效能處理器表現但又偏好使用「塔散」的電腦 DIY 玩家們有福了！因為大家喜歡的 MONTECH（君主科技）在繼大獲好評的 NX400 ARGB 後，又推出了性能更高階的 NX600 ARGB 空冷散熱器，產品提供黑與白兩種顏色，升級到配置兩顆 2000RPM 高轉速的且帶 ARGB 燈效的 E28 風扇，配置 52 片獨特形狀的鰭片兩組，加上六根熱管配合風扇與鰭片能快速將高溫帶走，絕對能為電腦 DIY 與超頻玩家們帶來最極致完美的散熱體驗！
MONTECH 推出的這款 NX600 ARGB 旗艦級雙塔空冷散熱器，提供卓越的散熱效能同時具備親民價格（NT$1250），以極高的 C/P 值為玩家們提供優質空冷散熱選擇。
NX600 具備精密加工製造而成的 52×2 鰭片，搭配焊接銅質底座、6 根導熱管與高效能風扇，使得安裝 NX600 ARGB 的電腦在激烈遊戲或執行大量運算時，也能擁有持續低溫的散熱效果。
精密雙塔架構
NX600 ARGB 採用單塔 52 片、共兩組的精密鰭片結構，在不影響氣流的前提下大幅提升散熱面積。而經過優化的間距設計，能在高負載情況下維持穩定且一致的散熱表現。
此外，NX600 ARGB 以精緻的上蓋設計為核心，加入條紋與半透明元素點綴，在大膽與細膩之間取得完美平衡。不論主機是光效華麗路線，或是無光黑白極簡風格，NX600 ARGB都能自然融入並展現質感。
MONTECH NX600 ARGB 空冷散熱器開箱
本篇要為大家開箱的是白色款，非常適合安裝在完全白色的電腦系統內！
產品包裝和設計如上，品牌與產品名稱和外觀照片與結構線條圖簡單明瞭傳遞給消費者參考～
盒裝內取出來 NX600 ARGB 主要元件如上圖，包含了與兩個。 質感都非常好！
E28 ARGB 2000 RPM 轉速風扇
NX600 ARGB 搭載 2 顆 E28 ARGB 高效能風扇，以 28mm 厚框設計，配置 HDB 液壓軸承、以 2000 RPM 轉速帶來強大的風壓，搭配四邊抗震腳墊讓散熱器能在輸出強勁風力的同時保持極致靜音，並穩定顯示可自訂義的 ARGB 燈效！
NX600 ARGB 搭載 2 顆 E28 ARGB 高效能風扇
E28 ARGB 風扇尺寸為：120 x 120 x 28 mm，最大轉速：2000 RPM ± 10%（最低可降到 800 RPM)，最大風量：85.09 CFM，最大風壓：3.35 mmH₂O；整體數據相當強大！
另外配件包裡面有 Intel 與 AMD 最新處理器的可替換式扣具和相關零件，以及散熱膏與刮刀一片～NX600 ARGB 支援最新 Intel LGA 1851、AMD AM5 等主流平台（詳細包括 Intel LGA115X、1200、1700、1851，以及 AMD AM4、AM5），隨附可替換式扣具，輕鬆對應各式 CPU！
NX600 ARGB 的主要結構如上，配置兩顆 MONTECH 君主科技備受好評的 E28 ARGB高效能風扇所驅動，不僅提供卓越的散熱效能，也以鮮明的 ARGB 光效提升整體視覺表現。
高效率熱傳導設計
NX600 ARGB 將導熱底座以六條導熱管以高精度焊接結合，確保熱量都能快速、均勻傳導至雙塔鰭片。熱管直徑為 Ø 6 mm，並且採鍍鎳表面處理銅管來直觸處理器！
NX600 ARGB 採用平整銅底設計（和 NX400 的設計方式不同），接觸面積可放心對應 AMD 與 Intel 最新處理器！
將風扇安裝上去的方式非常簡單，單顆風扇透過兩根扣具來輕鬆固定
NX600 ARGB 以精緻的上蓋設計為核心，以條紋交織與半透明裝飾件點綴，簡約之中蘊含精緻細節，不僅凸顯現代風格，更呼應內在強勁的散熱效果，轉瞬盡享性能美學，完美契合高階電腦。
安裝與燈效
測試平台資訊：
處理器：AMD Ryzen 9 9900X3D 主機板：技嘉 B850 AORUS STEALTH ICE
這篇要為大家示範的是安裝到 AMD AM5 主機板上（上圖為技嘉 B850 AORUS STEALTH ICE 主機板)；將散熱器的扣具固定在主機板上非常簡單且快速喔；主機板裝的是 AMD Ryzen 9 9900X3D 處理器，可以滿足遊戲與內容創作效能所需！
安裝時記得中間的風扇得最後再安裝，因為與 CPU 固定座的螺絲在中間，需要先鎖上再安裝風扇上去～這邊大家也可以看到風扇的體積真的相當大，且外側的風扇幾乎都在四條記憶體的上方，不過不用擔心記憶體高度會干涉擋到風扇/散熱器的問題
以上圖為例，我們安裝了四條記憶體模組，完全不用擔心零組件高度安裝干涉上的問題
E28 ARGB 風扇的燈效真的很美！
若從散熱器後方看燈效大約會是這樣的效果～
水冷還是塔散好？我覺得可以端看個人喜好來做決定，如果偏好要完全靜音的使用環境，那就選擇塔散比較適合，也能讓電腦機殼內更加清爽些～而水冷則是絕對會比塔散降溫效果還要好，適合極致的超頻玩家們選用！
在主機板的監測系統中，可以看到風扇轉數最高可控制在約 2000 RPM（強制調整到最高轉速），這時處理器表面溫度只有 33 °C。
用紅外線溫度槍量測頂部的散熱鰭片溫度約為 25°C 左右
用紅外線溫度槍量測與處理器接觸的銅片溫度約為 26.3 °C 左右
使用心得總結
整體來說，MONTECH NX600 ARGB 和先前推出的 NX400 ARGB 一樣好安裝，而多了一顆風扇與更強大的導熱結構設計確實讓溫控部分有大幅的提升，一樣的處理器在散熱器最底部的溫度降低約 4°C 左右，如此一來電腦超頻玩家們就有更游刃有餘的空間去做超頻的調教，而不用擔心處理器溫度過高的問題。
MONTECH NX600 ARGB 壓制 AMD Ryzen 9 9900X3D 在滿載高效能運作的測試，長時間實測散熱效果真的很「清涼」，可以順利在進行各種效能測試後獲得優異的跑分，而且溫度都控制得服服貼貼唷！比起一般 360mm 水冷系統的溫度竟然也只高出 1~4 度（低～中負載時），因此會是許多喜歡使用塔扇的電腦 DIY 玩家們，可以放心安裝高階處理器的好選擇！
這篇文章 MONTECH NX600 ARGB空冷散熱器評測分享：配置雙塔雙ARGB風扇帶來無與倫比的極致散熱表現！ 最早出現於 電腦DIY。
其他人也在看
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據知節目已改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 13 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平正式宣布參加WBC 日本武士隊連霸之路迎最強助力
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，在2025年11月25日於個人社群上宣布，自己將代表日本武士隊出戰2026年第六屆世界棒球經典賽，這也替尋求連霸的日本隊注入一劑強心針。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 13 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 18 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前