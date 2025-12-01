【MOOK玩什麼】2025 成田國際機場Narita Airport完全指南！前往東京交通手段盤點 航廈樓層簡介／美食／伴手禮／服務設施一次看

文 / 景點+ 張盈盈整理

成田機場是進出日本關東、東北的重要門戶，尤其要到東京旅遊者，除了羽田機場外，絕大多數的航班都在成田機場起降，他的規模十分大，具有3個航廈，除了交通以外，美食、購物、遊憩機能也具備，可以把成田機場視為一個景點，在行程中扮演重要的角色，快跟著MOOK玩什麼一次了解成田機場的一切吧！

圖 / 成田機場

成田機場總覽 — 三大航廈與主要設施





航廈結構與功能分布



成田機場共分為三個主要航廈（Terminal 1、Terminal 2、Terminal 3），每棟航廈都有提供餐飲、購物、交通與各種旅客服務，是你抵達日本後的第一站，也是最後一站。以下是各航廈的簡介與特色。

廣告 廣告





• Terminal 1



第一航廈總共有6層樓，是成田機場規模最大、店家最多、設施最齊全的航廈。這裡不只是出發與抵達的主要入口，也有非常完整的購物與餐飲選擇。根據成田機場官方資訊，許多免稅店、伴手禮店與餐廳聚集在這裡。





此外，Terminal 1 地下一樓B1或火車站出口直通鐵道站（Narita Airport Station），可方便改搭各種交通工具前往東京市區或其他地點。

圖 / MOOK玩什麼頻道，以下同

• Terminal 2





很多國際航班也從這棟起降。Terminal 2 設有商店與餐廳，有些店鋪甚至販售千葉縣特產／伴手禮，是想買地方伴手禮、地方限定商品的人可以留意的區域。





交通方面，Terminal 2 與 Terminal 3 共用「Narita Airport Terminal 2·3 Station」，步行約 5–10 分鐘即可到達鐵道入口，非常方便。





• Terminal 3

主要為廉價航空（LCC）與部分國際／區域航班使用。這裡設有較簡單的餐飲與便利設施，包括 Lawson 超商，以及一些基本餐廳和座位區。對於搭乘廉航、預算有限或只是臨時過境的旅客來說，是一個功能簡潔、快速出入的選擇。

成田機場一航廈。

機場美食街與必吃美食／伴手禮推薦



抵達成田機場後，有時候你可能會有點疲憊，或想先吃一頓熱食/補充能量。以下是機場內不錯的美食與購物推薦——無需走太遠，就能先感受到日本的味道與便利。





餐飲與美食區亮點



所有航廈都有餐廳與餐飲選擇，從日式拉麵、烏龍麵、壽司、咖啡廳，到西式料理、簡餐、輕食都有。對於剛抵達／即將離開、時差還在的旅客來說，非常方便。



如果對素食、清真或特殊飲食有需求，也不用太擔心。機場內部分餐廳（如部分烏龍麵、蕎麥麵店）標示 halal 或有提供素食選項。



對於喜歡甜點、零食或伴手禮的人，食堂與免稅區都有販售，例如在 Terminal 2 就有販售當地特產與伴手禮的商店，非常適合最後一刻採購想帶回家的紀念品。



經過長途飛行旅程，或是有孩子、或隨身行李較多，如果時間允許，建議在成田機場裡先吃飽、休息，再出發前往東京(或日本其他目的地)，比起餓肚子直接去搭車舒服很多。

成田機場二航廈。

伴手禮與購物區域





在各航廈裡都有免稅商店與伴手禮店，販售從零食、糖果、點心、日本限定小物，到化妝品、電器、紀念品、地方特產等多樣商品，非常適合最後一刻採買。





對於喜歡文具、小雜貨、紀念商品的人，這裡可以買到不少有IP設計的物品，從迪士尼、三麗鷗、寶可夢、SAN-X等，都可以買到，有些店舖甚至販售機場限定設計款，非常適合當作送給家人／朋友的禮物。





除了伴手禮，機場也有提供旅遊必需的服務：可以租借口袋 WiFi、購買預付 SIM 卡，對第一次到日本、沒有當地 SIM 或流量的人來說非常方便。這些櫃台通常設在各航廈入境大廳或購物區附近。

從成田機場到東京市區：交通方式大盤點



抵達機場後，最讓旅客關心的應該就是「怎麼快、方便、舒適地到東京市區」。這裡把 2025 年最常用、最推薦的幾種交通方式幫你整理清楚——包括優缺點、費用、車程時間，可以依需求挑選最適合自己的方式。





1. 京成Skyliner — 最迅速、CP值高



如果你重視「速度 + 舒適 + 行李空間」，Skyliner 是很多旅客的首選。從機場到東京主要區域非常快速，也不用擔心站票或擠車的問題。

車程時間：機場 → 日暮里約 36 分鐘；機場 → 上野約 41 分鐘。

班次頻率：大約每 20–30 分鐘一班，早上約 07:20 開始，最晚 23:00 發車。

票價：標準票價約為 2,470–2,570 日圓（若事前購買折扣票則更划算）。

適合對象：追求快速抵達東京、行李較多、想舒適旅行的人



搭乘方式與注意事項



抵達機場後，跟著指標前往鐵道出口。Terminal 1、2／3 都有清楚標示。「Narita Airport Station」或「Narita Airport Terminal 2·3 Station」皆可搭乘。



如果你已在網上購買 Sklyiner 折扣票，可於售票處或資訊中心出示 QR code 換實體票；若沒預購，也能直接在自動售票機購票，但建議避開尖峰時段或大量行李時。

2. JR 成田特快（N’EX） — 最方便直達主要車站



如果住宿或目的地在東京車站、新宿、澀谷、池袋等 JR 網絡覆蓋的地區，N’EX 是非常方便的選擇。



車程時間：機場 → 東京站約 50–60 分鐘；部分車次直達澀谷、新宿、品川等地（約 75–85 分鐘）。



票價：約 3,070 日圓（單程）



特色：列車空間寬敞、行李架方便，對於帶大件行李、旅行團體或希望直達大站的人非常友好。



如果持有 JR Pass，這趟旅程會非常划算。對於第一次來東京、想要快速直達主要地點的旅客，是非常理想的選擇。

3.高速巴士／機場巴士

（Airport Limousine Bus、TYO-NRT Shuttle／Airport Bus） — 適合行李多、目的地分散的人





對於攜帶大件行李、多人同行、或目的地在飯店、飯店區域的人，機場巴士是不錯的選擇。它可以直達東京市內多個主要車站、飯店，甚至某些旅館門口，避免換車、搬重行李的麻煩。



費用與車程：例如 Limousine Bus 到東京站約 75–110 分鐘，票價約 3,100–3,600 日圓。



另一選項 TYO-NRT Shuttle／Airport Bus：對於預算較有限或時間彈性的人，這是較經濟的巴士選擇；票價約 1,500 日圓（夜間或凌晨班次則約 3,000 日圓），行程約 65–85 分鐘，直達東京站／銀座等地。



適合對象：帶大件行李者、長輩、多人同行、住在飯店區域、或者希望車到門口最方便的人

4. 京成本線 & Access 特急／普通電車 — 最經濟但較花時間



若你不趕時間、預算有限，而且不介意慢慢搭車，京成本線或 Access 特急／普通電車可以是最便宜的選擇。



例如京成本線到上野或淺草一帶，票價低、班次多，是預算旅客或 Backpacker 的常用路線。



不過缺點是：車程較慢、可能需要轉車、座位不保證、行李空間有限。若行李很多、或人多同行，就不太推薦。

Tips入境與轉車前的小提醒



先拿票／確認交通工具 — 抵達後先確認你的交通方式（Skyliner/N’EX/巴士/電車）。如果是 Skyliner 或 N’EX，建議直接在機場換票或購買，免得到了市區再手忙腳亂。



行李要記得 — 如果行李很多、尺寸大，推薦搭 Skyliner 或巴士；普通電車行李空間少又可能擁擠。



注意末班車／巴士時間 — 若抵達時間較晚，建議優先考慮 N’EX 或巴士，避免錯過末班車。



考慮住處地點 — 如果飯店在新宿／澀谷／東京站／品川等大站，N’EX 最方便；若在上野／池袋／淺草，可考慮 Sklyiner + JR 山手線轉乘。



若有 JR Pass，使用 N’EX 是最划算方法；若沒有或不需要，可用更便宜的方式進市區，再用 Suica/PASMO 通行市區交通。

觀光資訊服務站 & 旅客支援設施



對不少初到日本旅客來說，語言、匯率、交通、換票…都可能讓人頭痛。所幸成田機場提供一整套旅客服務，讓你能在抵達時快速上手、安心旅遊。



旅遊資訊／票券服務櫃台：機場內設有服務中心，可以幫你兌換車票、查詢交通路線、購買交通票券或觀光票券（例如鐵道票、優惠票券等）。特別是如果你持有 JR Pass，可以在這裡換票，方便你後續搭乘 JR 列車。





貨幣兌換 / ATM / 提款機：機場內有銀行與 ATM，可用海外發行的卡片提款換現金；也有貨幣兌換處，對剛抵達需要日幣現金的旅客非常方便。





Wi-Fi / SIM /旅遊工具租借：提供口袋 WiFi 租借、預付 SIM 卡與其他旅遊配備（例如轉接頭、行李寄放等），適合自由行旅客或第一次來日本的人。





交通指引 & 導覽地圖：機場出入境大廳與主要通道都設有中英日韓等語言的標示與導覽，方便查找鐵道車站、巴士搭乘點、觀光櫃台、行李寄存等地點。

把機場也當作一個景點

安排行程時，建議把成田機場作為第一站／最後一站



成田機場不只是交通樞紐，更是一個「旅遊起／終點的完整體驗空間」，首先，它提供完善的設施：免稅商店、伴手禮、小物、Wi-Fi／SIM／匯兌／提款機、便利商店、餐廳、休息區、旅客服務中心……應有盡有。也就是說，即使是長途飛行或時差，你也能在這裡先休息、準備好行程。



其次，從機場出發到東京的方法多元、彈性高：你可以選擇最快、最舒適、最經濟、或最方便搬行李的方式，依當下狀況與需求自由搭配。



最後一點，在回程、出境可以把伴手禮、最後購買、紀念品、退稅一次搞定，不必在市區奔波。



對於自由行旅客、第一次去日本、帶著長輩或孩子、行李多的人來說，這樣的機場不只是「中繼站」，更像是旅途的「安全基地」。

成田機場不只是單純的「飛機起降點」──在這裡，你就能啟動整趟日本旅程。從空港到市區之前，不妨花點時間了解與善用這些服務，還可以點閱下方MOOK玩什麼影片，習慣瀏覽影片者可以更快速了解成田機場的全部，讓出發日本的旅途更順利、安心。





2025成田機場指南｜最速前往東京市區｜電車巴士哪裡搭？

JR PASS如何換票？各樓層·交通·美食街·觀光服務站｜日本旅遊攻略

》https://www.youtube.com/watch?v=CxPmbnWwVhM

東京潮玩一日遊 | 原宿 澀谷自由行攻略：從明治神宮森呼吸到澀谷天空夜景

》https://www.mook.com.tw/article/39100