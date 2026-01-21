Moon River月河

布拉格的伏爾塔瓦河是一條記憶的河，見過王朝的盛衰、戰火的痕跡，也見過戀人並肩的身影。（本報資料照片）

慕尼黑的伊薩爾河比伏爾塔瓦河更冷靜，也更貼近內心。（本報資料照片）

月河（Moon River）是1961年電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）的主題曲，故事發生在1950 年代的紐約。

女主角霍莉．葛萊特莉（Holly Golightly） 是一位外表光鮮、性格迷人卻內心孤獨的年輕女子。她住在簡陋的小公寓裡，卻總是盛裝出席派對，遊走在富有男人之間，靠他們的資助維生。她嚮往的是「有安全感的生活」，卻又極度害怕被任何關係真正綁住。

她最喜歡做的事，是清晨站在蒂凡尼（Tiffany & Co.）珠寶櫥窗前，一邊吃著早餐，一邊看著鑽石。對她來說，蒂凡尼象徵著一個不會傷人、不會失序、永遠閃亮的世界，一個她嚮往卻尚未抵達的地方。

某天，她認識了新搬來的鄰居保羅．瓦傑克（Paul Varjak）。保羅是一名作家，外表斯文，內心同樣漂泊，靠一位年長富有的女人資助生活。兩人其實非常相似，都在假裝過得很好，也都沒有真正的依靠。

隨著相處，霍莉與保羅之間逐漸產生一種微妙的情感。他們一起聊天、散步、在雨中奔跑，也在窗邊唱起〈Moon River〉。那不是熱烈的愛情，而是一種彼此照見孤獨的陪伴。

然而，霍莉始終抗拒「安定」。她計畫嫁給一位巴西富豪，以為金錢就能解決一切的不安；同時，她也隱瞞著自己的過去，她其實來自鄉下，曾有一段失敗的婚姻，甚至為了逃離那段生活而選擇流浪。

當一切假象逐漸崩解，霍莉被迫面對自己真正的恐懼：她不是不需要愛，而是害怕被愛之後，必須留下來。

電影的結尾，是雨中的告白與尋貓場景。霍莉終於意識到，自己無法再否認對保羅的感情。她在雨中奔跑，尋找那隻她始終不願為之取名的貓，正如她不願承認自己與任何人有隸屬關係。最終，她抱起貓，也接受了愛。

《第凡內早餐》並不只是浪漫愛情片，談的核心是關於現代人的心理：一、害怕安定後的不自由，二、用光鮮外表掩飾內在的不安，三、漂泊者彼此認出彼此的瞬間，四、愛是否意味著失去自我。

〈Moon River〉之所以如此動人，正因它唱的不是幸福，而是嚮往，兩個漂流的人，站在河岸，仍在尋找可以安心停泊的地方。

月河，仍在遠方流動。

當旋律一響起，時間就慢了下來。

不是突然停住，而是像傍晚的光，緩緩退到窗框邊緣，讓人來得及看清自己此刻站在什麼位置。

Moon River便是這旋律。

它總在不經意的時刻出現，夜深、人靜，或一座城市剛卸下白日的喧囂。音符極輕，像風第一次觸碰水面時留下的紋路，沒有重量，卻足以牽動人心深處那些尚未被命名的記憶。

第一次聽見它，就是在《第凡內早餐》裡的清晨。紐約尚未完全醒來，街道披著一層灰藍色的光，櫥窗裡的鑽石靜靜躺著，像一場還沒被現實打斷的夢。奧黛麗．赫本坐在窗前，吉他抱在懷裡，歌聲低低的，彷彿怕驚醒世界。

那一刻我明白，這首歌不是為了被世界聽見而存在。它更像是一段，只對自己誠實的低語。月河不是一條真實存在的河。它沒有源頭，也沒有被標示的終點。它流經的，是人心裡仍然願意相信的遠方。

歌裡唱著two drifters──兩個漂泊的人。漂泊不是無處可去，而是一種仍在尋找的狀態。你站在此刻，卻清楚感覺，自己還沒有真正落腳。

後來我在捷克的布拉格遇見伏爾塔瓦河。

黃昏時分，天空低垂，雲層像被水洗過，呈現一種溫柔而內斂的灰藍。查理大橋上的人影逐漸稀疏，石像在暮色裡顯得沉默而古老。河水緩慢流動，映著一盞盞亮起的街燈，光在水面碎裂，又一再重新併合，像時間在暗中呼吸的起伏。

伏爾塔瓦河是一條記憶的河。它見過王朝的盛衰、戰火的痕跡，也見過戀人並肩站在橋上，什麼都不說，只是靜靜看著水流向遠方。

夜色漸深，月光浮在水面，銀白且夢幻。我忽然理解，人為什麼總是在河邊停下腳步，因為河流提醒我們，時間正在流動，而我們暫時無須急著跟上。

德國慕尼黑的伊薩爾河，則是另一種存在。

它比伏爾塔瓦河更冷靜，也更貼近內心。河岸寬闊，風從阿爾卑斯山方向吹來，帶著青草與水氣的氣味。午後的光筆直落下，樹影被拉得很長，像一段段尚未完成的句子。

也是在那裡，我遇見了他。

第一天，只是遠遠看見。

他沿著河岸慢跑，身影被陽光切成明亮而乾淨的線條，步伐規律，幾乎與河水的節奏一致。那樣的背影，讓人產生一種錯覺，彷彿他原本就屬於這條河。

第二天，我們在同一轉彎處停下來。

短暫對望，一個近乎遲疑的微笑。他說了聲Hallo，聲音比想像中低。我回以微笑，心裡卻清楚知道，有什麼正在靠近。

第三天，他放慢腳步，與我並肩走了一段。我們談起河水的顏色，談天氣，談某一段河岸在不同時刻呈現的光。刻意不問彼此的來處，也不談即將前往的方向。他說話時會不自覺地放慢語速，像是怕打破什麼。我注意到他提到自己的名字時，語氣很輕，那個名字在空氣中停留了一下，卻沒有真正落下。

接下來的幾天，我們幾乎每天在河邊見面。時間總是相近，光線也差不多。午後的陽光落在水面，他坐在石階上，我在樹蔭下翻書。我們聊得不多，卻聽得很仔細，那是一種節制而清澈的靠近。

有時我們並肩坐著，肩膀之間留著一點距離。那距離不遠，卻像一道被尊重的界線。河水流過石頭，發出潺潺水聲。我告訴他，自己已婚，他先是驚訝，接著沉默不語。

一個星期，很短。短到不足以改變人生，卻足以在心裡留下一點甚麼。

最後一天，夕陽把河面染成柔軟的金色。他站起身，走到我面前，停了一下，像是想說什麼，最後只是輕輕地笑了。我們沒有擁抱，也沒有道別，只是站在那裡，多看了彼此一眼。然後，各自轉身。

那一刻，我忽然想起〈Moon River〉裡的那句話：wherever you’re going, I’m going your way。原來有些同行，不需要方向一致，只要曾經面對同一段水流，靠得那麼近。

伊薩爾河依舊向前，那已然忘記的名字，那曾短暫相遇的人，卻在心裡留下了清晰的輪廓。

〈Moon River〉從來不是一首關於幸福的歌。

它是一首關於嚮往的歌，嚮往一種尚未被世界磨平的柔軟，一條不必證明價值的路，一段即使沒有結果，也值得珍藏的邂逅。月光落在水面，碎成細小的銀白，遠山沉默，卻收納了所有回聲，河水緩慢前行，理解人心的遲疑。

當旋律結束，生活重新接管一切。街燈亮起，城市甦醒，明天依舊會來。

但在那段時間裡，你曾經站在河邊，看見月光，聽見自己心裡那條不肯乾涸的水流。

月河仍在遠方，伏爾塔瓦河流過布拉格的夜，伊薩爾河靜靜穿越慕尼黑的風。

而我們，仍在路上。