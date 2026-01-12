Motorola新年首發新機 edge 70耐用美型兼具

手機市場新產品登場，打出開年第一砲。Motorola今(12)日推出萬元級別新手機「motorola edge 70」，機身重量僅159公克卻擁有軍規等級，選用PANTONE認證的外型顏色，既耐用又時尚；moto g57、moto g86 Power同步上陣，建議售價萬元有找。Vivo則釋出X300系列手機全新好康，不僅加贈原廠延長保固與螢幕意外保固，還提供優惠價加購「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡」。

廣告 廣告

Motorola edge 70使用矽碳電池技術，利用矽碳負極材料的高能量密度特性，讓motorola edge 70重量大幅減輕20%，總重量僅159公克，機身厚度只有5.99mm，打破「大電量必厚重」的印象。同時具備68W的極速快充與15W無線充電功能，實現「又輕又耐用」想像。

核心能力上採用Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4、6.7吋Extreme AMOLED 螢幕、具備120Hz更新率與4,500nits峰值亮度。機身為PANTONE認證的「織綠Lily Pad」與「灰Gadget Grey」雙色，並通過MIL-STD 810H軍規測試，擁有IP68與IP69防塵防水防沖壓等級，搭配康寧大猩猩玻璃7i與航空級鋁合金邊框，抗摔性能較前代提升3倍。

相機系統為5,000萬畫素OIS主鏡頭、5,000萬畫素超廣角微距鏡頭及5,000萬畫素前置廣角鏡頭，並整合moto ai影像增強技術，讓使用者輕鬆拍出旗艦級相片。

moto g57、moto g86 Power同步登台，其中moto g57選擇6.72吋LCD、120Hz大螢幕與Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4處理器，並導入Circle to Search with Google及Google Gemini等AI應用，電池容量達5,200mAh。moto g86 Power鎖定高電量需求用戶，內建6,200mAh大電池配上MediaTek Dimensity 7300處理器，兼具高續航力與耐用度。

3款手機即日起上市，motorola edge 70售價1萬6,990元。moto g57有PANTONE Corsair(海藍)、PANTONE Regatta(帆船藍)雙色，建議售價5,990元。moto g86 Power則有PANTONE Spellbound(魅藍)、PANTONE Cosmic Sky(天藍)可選，價格為9,990元。

vivo X300旗艦系列於去(2025)年底開賣，首月銷量較前代機款成長逾3.5倍，X300 Pro銷售量更是X200 Pro的4倍。為持續吸引民眾購機，即日起至1月31日於官方體驗據點購買，不僅可享原廠延長保固與螢幕意外保固12個月，還能以1,990元加購原價6,990元的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡」。透過線上官方商城下單，除了延長保固外，加贈4,000元旅遊券好康。

原文出處

延伸閱讀