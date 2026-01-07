Motorola 首款大摺 Razr Fold 現身！支援手寫筆搶佔 Galaxy Z Fold7 客群｜CES 2026

Motorola 首款大摺 Razr Fold 現身！支援手寫筆搶佔 Galaxy Z Fold7 客群

Motorola 在 CES 2026 公開了旗下首款大摺疊手機 Razr Fold，正式將摺機版圖擴展至小摺市場以外。新機採用 6.6 吋外螢幕及 8.1 吋內螢幕，提供近乎平板般的使用體驗。不過，廠方目前尚未公布機身三圍，因此輕薄度如何還有待檢驗。

支援 Moto Pen Ultra 手寫筆

Razr Fold 的主打賣點之一是支援 Moto Pen Ultra 觸控筆，這項功能對摺機愛好者而言可謂相當吸引，尤其在最新一代 Samsung Galaxy Z Fold 取消了手寫筆支援的前提下。摺疊手機本身常被視為平板替代品，可配合手寫筆繪圖、記筆記或修圖，實用性明顯提升。

Moto Pen Ultra 隨附充電盒，並支援掌側防誤觸和傾斜感應，以提供更精確的筆觸。這款配件亦可搭配 Google 的「一圈即搜」使用，並且支援「手繪生成圖像」等 AI 驅動功能，相信能滿足許多人的進階需求。

Moto Pen Ultra

相機規格大升級

Razr Fold 的拍攝能力亦不容忽視，它配備後置 50MP 三相機系統，擁有廣角主攝、超廣角和潛望遠攝的經典搭配。與此同時，裝置還設有 32MP 外部自拍相機及 20MP 內部相機，並且支援 Dolby Vision 錄影。

Motorola Razr Fold

顏色選擇與後續資訊

Moto Razr Fold 將提供藍、白兩種顏色選擇。不過目前廠方仍未透露具體的硬體規格、售價及上市時間，只表示「更多資訊將在未來數月內公布」。

