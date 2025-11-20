Motorola 2026年度色曝光 「Lightest Sky」將成主打新色

【記者趙筱文／台北報導】Motorola 2026 年主打配色曝光！根據外媒報導，該品牌預計延續與Pantone合作傳統，明年新機將採用名為「Lightest Sky」的全新年度色。

Motorola近年與Pantone合作密切，從2023年的「Viva Magenta」、2024年的「Peach Fuzz」，到2025年的「Mocha Mousse」，都成功打造話題。今年品牌也預計以新一年度色「Lightest Sky」延續潮流，展現柔和明亮的時尚風格。

雖然Pantone尚未正式公布2026年度色，但多家外媒指出，「Lightest Sky」將是下一年度的代表色，意味Motorola明年的主打機型將首度採用這項新配色，預計與Pantone在12月4日的官方揭曉同步亮相。

知名爆料者Evan Blass則在社群平台透露相關消息，指出Motorola已規劃以此色調作為2026年「英雄色」（Hero Color），不僅將延伸至旗艦機款，也可能應用於中階系列。

目前尚不清楚「Lightest Sky」的具體色調，但外界推測可能是帶有藍灰或銀白光澤的天空色，呼應永續與平靜的年度設計主題。更多細節預計將於Pantone官方發布後揭曉。

