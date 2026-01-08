Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell
在此次CES 2026期間，Motorola除了正式揭曉品牌首款採用左右開闔設計的「大折疊」手機razr fold，正面迎戰三星、Google等品牌，更推出了全新的超旗艦產品線motorola signature。此外，呼應母公司聯想的「Smarter AI for All」願景，Motorola 也同步展示了名為Qira的跨裝置AI平台，以及大幅擴充的Moto Things周邊生態系。
motorola razr fold：保留手寫筆優勢的「大折疊」旗艦手機
作為折疊機市場的老將，Motorola終於將產品線從原本擅長的掀蓋式 (Flip)設計延伸至左右開闔的書本式 (Book-style)。全新的motorola razr fold採用6.6吋外螢幕，展開後則為8.1吋的2K LTPO軟性內螢幕，提供藍色與白色兩種機身選擇。
值得注意的是，在競爭對手三星的Galaxy Z Fold 7為了追求輕薄而捨棄S Pen支援的情況下，Motorola反其道而行，強調razr fold完整支援新款moto pen ultra 手寫筆。這讓razr fold不僅是手機，更能作為小型平板進行筆記與繪圖，配合靈活的視窗佈局，大幅強化多工生產力。
影像系統方面，razr fold搭載了三鏡頭主相機模組，包含5000萬畫素規格的主鏡頭 (採用Sony LYTIA感光元件)、5000萬畫素的超廣角/微距鏡頭，以及同為5000萬畫素的3倍潛望式長焦鏡頭。此外，外螢幕配置3200萬畫素自拍鏡頭，內螢幕則有2000萬畫素視訊鏡頭，並且支援Dolby Vision錄影規格。
目前Motorola尚未公布razr fold的處理器細節與具體售價，僅表示更多規格將在未來幾個月內公開。
Moto Things生態系：Polar演算法加持與超長續航防丟器
為了建構更完整的生態圈，Motorola此次也對Moto Things產品線進行了重要更新，包含新款手寫筆、智慧手錶與藍牙防丟器：
• Moto Sound Flow：採用Bose聲音技術、超寬頻 (UWB) 技術、內建6000mAh電池與內建串流媒體支持，帶來無與倫比的揚聲器體驗。
• Moto Watch： 新款智慧手錶採用 47mm 圓形錶面，搭配不鏽鋼錶冠與鋁合金邊框，並具備 IP68 防水防塵與 Gorilla Glass 3 玻璃。最大的亮點在於與知名運動品牌 Polar 合作，導入其運動演算法來監測卡路里、睡眠與各項運動數據。手錶支援雙頻 GPS，一般使用續航力可達 13 天（開啟 AOD 則為 7 天），預計於 1 月 22 日上市。
• Moto Pen Ultra：專為razr fold與新款旗艦設計的手寫筆，附有專屬充電盒。支援防手掌誤觸與傾斜感應，並且深度整合AI功能，可用於Google的「畫圈搜尋」 (Circle to Search)，以及將手繪草圖轉化為精緻圖像的「Sketch to Image」功能。
• Moto Tag 2：第二代藍牙防丟器在續航力上有顯著提升，從一代的約一年提升至500天以上。支援Google的Find My Device網路平台，並且內建超寬頻 (UWB) 天線與藍牙通道探測技術 (Bluetooth Channel Sounding)，可提供精確的距離定位，還能作為手機相機的遙控快門使用。
motorola signature：追求極致工藝的超旗艦系列
除了折疊機，Motorola也宣佈推出全新的motorola signature系列，鎖定追求頂規效能與設計的用戶。首款產品主打極致輕薄機身，卻搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5處理器與5200mAh矽碳負極電池，支援90W有線快充與50W無線充電。
影像規格則配置四組5000萬畫素攝影鏡頭，號稱同級最薄的四鏡頭手機。此外，該系列承諾提供長達7年的Android系統與安全性更新，並且享有專屬的「白手套」尊榮服務。
AI與未來概念：Qira平台與Project Maxwell
在軟體生態上，Motorola與聯想共同推出統一、可跨裝置使用的AI平台「Motorola Qira」 (在聯想裝置上則稱為Lenovo Qira)。Qira整合了過去的moto ai與Lenovo AI Now，成為一個跨裝置的單一智慧體，能記憶使用者的上下文資訊，在手機、平板或PC間無縫接續工作。
來自312 Labs的Project Maxwell則是一款AI穿戴概念裝置。這款掛戴式裝置能即時「看見」與「聽見」使用者周遭的環境，例如在會議中自動聆聽演講並草擬摘要，展示了「Agentic AI」 (代理型AI)在未來的應用型態。
此外，作為2026世界盃足球賽的官方合作夥伴，Motorola也推出了razr FIFA World Cup 26 Edition，預計於今年2月上市，內建專屬FIFA主題內容與強化的機身防護設計。
更多Mashdigi.com報導：
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 58
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 46
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 271
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 15
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 305
柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已率先定錨，由立委柯志恩披掛上陣；民進黨則陷入激烈初選角力，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4名立委全力爭取提名，並預計下週以民調決定出線...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 16
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 143
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 26
中職》古久保健二回來了！ 新賽季轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練
味全龍球團今天（8日）宣布，正式網羅前樂天桃猿總教練、綽號「阿公」的日籍教練古久保健二加入教練團。新賽季古久保將擔任 巡迴統籌教練 一職，主要負責一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，並配合教練團調整訓練節奏與實務運作，協助球隊整體發展。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 1
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 32
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2