在此次CES 2026期間，Motorola除了正式揭曉品牌首款採用左右開闔設計的「大折疊」手機razr fold，正面迎戰三星、Google等品牌，更推出了全新的超旗艦產品線motorola signature。此外，呼應母公司聯想的「Smarter AI for All」願景，Motorola 也同步展示了名為Qira的跨裝置AI平台，以及大幅擴充的Moto Things周邊生態系。

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

motorola razr fold：保留手寫筆優勢的「大折疊」旗艦手機

作為折疊機市場的老將，Motorola終於將產品線從原本擅長的掀蓋式 (Flip)設計延伸至左右開闔的書本式 (Book-style)。全新的motorola razr fold採用6.6吋外螢幕，展開後則為8.1吋的2K LTPO軟性內螢幕，提供藍色與白色兩種機身選擇。

廣告 廣告

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

值得注意的是，在競爭對手三星的Galaxy Z Fold 7為了追求輕薄而捨棄S Pen支援的情況下，Motorola反其道而行，強調razr fold完整支援新款moto pen ultra 手寫筆。這讓razr fold不僅是手機，更能作為小型平板進行筆記與繪圖，配合靈活的視窗佈局，大幅強化多工生產力。

影像系統方面，razr fold搭載了三鏡頭主相機模組，包含5000萬畫素規格的主鏡頭 (採用Sony LYTIA感光元件)、5000萬畫素的超廣角/微距鏡頭，以及同為5000萬畫素的3倍潛望式長焦鏡頭。此外，外螢幕配置3200萬畫素自拍鏡頭，內螢幕則有2000萬畫素視訊鏡頭，並且支援Dolby Vision錄影規格。

目前Motorola尚未公布razr fold的處理器細節與具體售價，僅表示更多規格將在未來幾個月內公開。

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

Moto Things生態系：Polar演算法加持與超長續航防丟器

為了建構更完整的生態圈，Motorola此次也對Moto Things產品線進行了重要更新，包含新款手寫筆、智慧手錶與藍牙防丟器：

• Moto Sound Flow：採用Bose聲音技術、超寬頻 (UWB) 技術、內建6000mAh電池與內建串流媒體支持，帶來無與倫比的揚聲器體驗。

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

• Moto Watch： 新款智慧手錶採用 47mm 圓形錶面，搭配不鏽鋼錶冠與鋁合金邊框，並具備 IP68 防水防塵與 Gorilla Glass 3 玻璃。最大的亮點在於與知名運動品牌 Polar 合作，導入其運動演算法來監測卡路里、睡眠與各項運動數據。手錶支援雙頻 GPS，一般使用續航力可達 13 天（開啟 AOD 則為 7 天），預計於 1 月 22 日上市。

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

• Moto Pen Ultra：專為razr fold與新款旗艦設計的手寫筆，附有專屬充電盒。支援防手掌誤觸與傾斜感應，並且深度整合AI功能，可用於Google的「畫圈搜尋」 (Circle to Search)，以及將手繪草圖轉化為精緻圖像的「Sketch to Image」功能。

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

• Moto Tag 2：第二代藍牙防丟器在續航力上有顯著提升，從一代的約一年提升至500天以上。支援Google的Find My Device網路平台，並且內建超寬頻 (UWB) 天線與藍牙通道探測技術 (Bluetooth Channel Sounding)，可提供精確的距離定位，還能作為手機相機的遙控快門使用。

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

motorola signature：追求極致工藝的超旗艦系列

除了折疊機，Motorola也宣佈推出全新的motorola signature系列，鎖定追求頂規效能與設計的用戶。首款產品主打極致輕薄機身，卻搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5處理器與5200mAh矽碳負極電池，支援90W有線快充與50W無線充電。

影像規格則配置四組5000萬畫素攝影鏡頭，號稱同級最薄的四鏡頭手機。此外，該系列承諾提供長達7年的Android系統與安全性更新，並且享有專屬的「白手套」尊榮服務。

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

AI與未來概念：Qira平台與Project Maxwell

在軟體生態上，Motorola與聯想共同推出統一、可跨裝置使用的AI平台「Motorola Qira」 (在聯想裝置上則稱為Lenovo Qira)。Qira整合了過去的moto ai與Lenovo AI Now，成為一個跨裝置的單一智慧體，能記憶使用者的上下文資訊，在手機、平板或PC間無縫接續工作。

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell

來自312 Labs的Project Maxwell則是一款AI穿戴概念裝置。這款掛戴式裝置能即時「看見」與「聽見」使用者周遭的環境，例如在會議中自動聆聽演講並草擬摘要，展示了「Agentic AI」 (代理型AI)在未來的應用型態。

此外，作為2026世界盃足球賽的官方合作夥伴，Motorola也推出了razr FIFA World Cup 26 Edition，預計於今年2月上市，內建專屬FIFA主題內容與強化的機身防護設計。

更多Mashdigi.com報導：

聯想展示AI智慧眼鏡概念設計，整合Qira平台與提詞機功能

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

聯想推動混合式AI優勢，攜手NVIDIA、F1與FIFA展示「代理式AI」落地應用