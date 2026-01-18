在此次CES 2026聯想展區中，Motorola終於跨足「大折疊手機」領域，推出名為razr fold的新款手機，跟三星先前推出的Galaxy Z Fold7一樣採用輕薄機身設計，但是依然保留手寫筆使用功能。

Motorola「輕薄大折疊」razr fold動手玩、堅持手寫筆體驗的逆襲，同場加映Signature超旗艦手機

過去幾年，Motorola品牌藉由razr系列折疊手機贏回不少市佔率，而這次不僅是單純把螢幕變大，更是在競爭對手紛紛為了「極致輕薄」設計，進而妥協取消手寫筆功能的同時，Motorola依然在razr fold保留手寫筆操作體驗。

除了razr fold，現場同步展示的全新頂級旗艦 motorola signature系列，以及由Polar演算法加持的Moto Watch智慧手錶，更凸顯Motorola建構完整生態系的野心。

razr fold：逆勢而行，找回「生產力」的靈魂

實際將razr fold拿在手上，可以感受其將機身變得輕薄的直覺感受，配色則提供黑色與白色兩種選項。

雖然Motorola尚未公布具體重量數據，但這款手機在展開後的配重相當均衡。外螢幕採用6.6吋顯示面板，比例適中，單手操作外螢幕回覆訊息並不吃力；而展開後的8.1吋、2K LTPO軟性內螢幕則是提供更充足的顯示面積，同時中央摺痕控制得宜，在點亮螢幕的狀態下幾乎難以察覺。

而在三星為了在Galaxy Z Fold7追求輕薄，進而而捨棄原本支援S Pen手寫筆的設計，Motorola則是在razr fold加入支援moto pen ultra手寫筆。雖然並未將手寫筆加入可收納於手機內的設計，但是對於習慣有筆能書寫筆記的使用者，顯然會是相當大的吸引力。

影像系統方面，razr fold搭載了三鏡頭主相機模組，包含5000萬畫素規格的主鏡頭 (採用Sony LYTIA感光元件)、5000萬畫素的超廣角/微距鏡頭，以及同為5000萬畫素的3倍潛望式長焦鏡頭。此外，外螢幕配置3200萬畫素自拍鏡頭，內螢幕則有2000萬畫素視訊鏡頭，並且支援Dolby Vision錄影規格。

至於具體硬體規格細節，Motorola方面尚未公布處理器資訊，但預期會在後續對外公開，而現場則並未開放將手機解鎖，因此暫時還無法確認手機內操作介面細節。

motorola signature：定義「超旗艦」工藝

如果說 razr fold 是為了生產力而生，那麼同場亮相的全新系列motorola signature，顯然更是為了展示其設計能力。

這款直立式旗艦同樣採用「極致輕薄」設計，更採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5處理器，以及高達5200mAh的矽碳負極電池。現場工作人員特別強調其「同級最薄四鏡頭」的設計，實際觀察機背，四顆5000萬畫素鏡頭排列整齊，並未因為堆料而犧牲手感。

此外，這款手機支援90W有線與50W無線快充，加上承諾的7年系統更新與「白手套」尊榮服務，顯然是鎖定不想妥協效能與設計的高階用戶。

Moto Things：Polar技術加持與更聰明的周邊

在配件區，新款Moto Watch智慧手錶在外觀上採用47mm的圓形錶面，搭配不鏽鋼錶冠，維持了傳統指針錶的硬朗風格。內在則是找來了運動偵測領域的技術權威Polar合作，能夠直接使用Polar的專業運動演算法分析運動數據，並且標榜一般使用可維持長達13天的電力續航時間。

另外，第二代防丟器Moto Tag 2體積依然小巧，續航力一口氣提升到500天以上。現場演示利用UWB與藍牙通道探測技術 (Bluetooth Channel Sounding)進行尋找，定位的指向性比上一代精準許多，甚至可以直接拿來當作razr fold自拍時的遙控快門，而本身更「技術性相容」蘋果的AirTag配件。

FIFA聯名款機種動眼看

在此次CES 2026期間，聯想宣布成為FIFA官方技術合作夥伴，因此現場也展示接下來準備推出的一系列FIFA World Cup 26特別版裝置，涵蓋ThinkPad、Yoga與Motorola 手機，以此紀念即將到來的體育盛事。

