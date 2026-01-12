Motorola今日 (1/12) 在台宣佈推出全新中高階機種motorola edge 70，主打透過新一代矽碳電池技術，在僅有5.99mm的超薄機身內塞入4800mAh大容量電池設計，建議售價為新台幣16990元。此外，Motorola 也同步更新了入門與長續航產品線，分別推出主打AI應用的moto g57，以及內建6720mAh超大電池的moto g86 Power，更預告將在今年第二季引進於CES 2026期間揭曉的輕薄大尺寸折疊手機razr fold。

Motorola輕薄手機edge 70登台：矽碳電池技術、機身僅5.99mm，預告輕薄大折razr fold第二季引進

「輕薄大折疊」razr fold確認將於今年第二季引進台灣市場

今年在CES 2026期間公布的Motorola「輕薄大折疊」razr fold，確認將會在今年第二季引進台灣市場，但現階段尚未確認具體規格，以及屆時預計在台灣市場上市價格，但Motorola方面強調會爭取更具吸引力的價位設計，同時也強調razr fold採大尺寸折疊、輕薄設計，加上支援手寫筆功能，將能吸引更多用戶青睞。

報導連結：Motorola「輕薄大折疊」razr fold動手玩、堅持手寫筆體驗的逆襲，同場加映Signature超旗艦手機

另一方面，聯想在今年CES 2026推動的AI助理服務Qira，接下來也預計最快會在第二季於台灣市場提供使用，並且能聯想筆電等裝置上的Qira服務連動，藉此讓使用者能在聯想、Motorola品牌裝置間無縫使用AI服務。

至於此次同樣在CES 2026期間展示的Moto Things生態產品，例如Moto Sound Flow、Moto Watch，或是第二代Moto Tag都會考慮引進台灣市場。

不過，FIFA World Cup 26特別版裝置目前則基於授權模式，因此能否引進台灣市場可能還要觀察。

motorola edge 70：打破「大電量必厚重」定律

作為edge系列的新成員，motorola edge 70最大賣點在於其極致工藝設計。官方強調，透過採用能量密度更高的矽碳負極電池技術，讓手機重量減輕20%，最終實現僅159公克的羽量級手感與5.99mm的驚人薄度，同時並未犧牲續航，仍維持4800mAh電池容量，並且支援68W TurboPower有線快充與15W無線充電。

硬體規格方面，edge 70搭載Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4處理器，採用6.7吋Extreme AMOLED螢幕，具備120Hz更新率與高達4500 nits的峰值亮度。機身延續與PANTONE的合作，推出「織綠」 (Lily Pad)與「灰」 (Gadget Grey)兩款採用織品質感背蓋的配色，並且通過MIL-STD-810H軍規認證，以及IP68/IP69防塵防水防沖壓等級，強調耐用性大幅提升。

影像部分，配置5000萬畫素OIS主鏡頭、5000萬畫素超廣角微距鏡頭，以及前置5000萬畫素廣角自拍鏡頭，並且整合moto ai影像增強技術，接下來也將加入支援聯想近期在CES 2026公布的人工智慧服務motorola Qira數位助理服務。

上市資訊與優惠：

售價：新台幣16990元。

通路優惠：於台灣大哥大購機加贈moto turbo power 125W快充組；於三創Moto Lounge或網路旗艦店購機則加贈moto buds LOOP藍牙耳機。

moto g57：平價享受Google AI搜尋

定位於親民AI手機的moto g57，建議售價僅新台幣5990元。搭載6.72吋120Hz LCD螢幕與Snapdragon 6s Gen 4處理器。其最大特色在於下放Circle to Search with Google (畫圈搜尋)，以及Google Gemini等AI功能，讓入門機也能體驗最新的AI應用，鏡頭則採用5000萬畫素的Sony LYTIA 600感光元件設計。

moto g86 Power：6720mAh續航怪獸

針對有重度電力需求的用戶，moto g86 Power內建高達6720mAh的超大電池，建議售價為新台幣9990元。處理器採用聯發科天璣7300，而這款中階機型同樣具備旗艦級的IP68與IP69等級防水防護，將由傑昇通信通路販售。

