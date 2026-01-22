《Moving異能2》爆大換血！人氣女星驚喜加盟 金奉皙遭換角韓網崩潰

記者陳宣如／綜合報導

韓國超能力英雄劇《Moving異能》正式宣布將製作第二季，但續作在核心班底上出現重大變動。除了導演換人外，製作方今（22）日也證實將加入新演員，同時原先由李正河擔綱的關鍵角色「金奉皙」因他即將入伍，確定由其他演員接替演出。消息曝光後，相關討論迅速在網路上發酵，對於換角一事意見呈現兩極反應。

《Moving異能》第一季廣受全球好評，卡司更是集結多位影帝影后與實力派大咖。（圖／Disney+提供）

《Moving異能》改編自同名網路漫畫，第一季由朴仁濟導演執導，播出後被視為韓國超能力題材的新嘗試，獲得相當關注。製作方近日宣布，第二季將交由曾執導Netflix影集《屍戰朝鮮》系列的金成勳接棒，並透露劇組計畫於今年夏季展開拍攝。

該劇第一季卡司由多位實力派演員組成，包括韓孝周、趙寅成、柳承龍、車太鉉等影帝影后級人物，以及近期在話題作品中備受矚目的演員，例如《親愛的X》金度勳、Netflix收視冠軍《愛情怎麼翻譯？》高允貞與李正河等。其中，李正河在第一季中飾演「金奉皙」一角後，因角色的憨厚善良與呆萌形象而在觀眾間獲得廣泛關注，甚至在網路上有「飛天小胖」等暱稱流傳，人氣明顯上升。

李正河（右）和高允貞（左）在《MOVING異能》第一季中演CP。（圖／翻攝自IG @jungha.km）

製作方今日同時宣布，曾演出韓版《聽說》並獲得百想藝術大賞「最佳女新人獎」的新生代演員盧允瑞已確認加入第二季演出。至於李正河部分，製作方表示他將於本月26日入伍，無法配合第二季拍攝行程，因此「金奉皙」一角將進行換角，目前仍在選角階段，尚未對外公布新任演員人選。

消息曝光後，韓國論壇上出現大量討論串，網友對換角一事反應不一。部分網友以劇情走向推測，若第二季主軸轉向網漫《異能》續作《Bridge》，「金奉皙」的出場本就不算核心，換角對劇情影響不大。有討論指出：「奉皙的出場本就不多，甚至只出現剪影也能交代。」並表示在角色比重降低的前提下可接受換角。

新生代女星盧允瑞傳出將出演《Moving異能》第二季。（圖／翻攝自IG @rohyoonseo）

但也有不少粉絲表達遺憾，認為「金奉皙」與李正河的形象已形成高度連結，換演員可能影響觀眾代入感。部分留言指出：「奉皙是《異能》象徵，換人會讓人感到出戲」、「角色形象已經和李正河綁在一起了」。也有網友在理解兵役因素的同時，仍對換角表達不捨，表示「如果奉皙變了還有什麼意義呢…」。

另一方面，也有部分網友直接對李正河的演技提出批評，留言內容包括：「我真的很抱歉，但奉皙的演技實在讓人難以忍受，他的演技真的太差了……即使和金度勳、高允貞相比也遜色不少……」、「奉皙的演技不太好，希望新演員能表現出色」、「雖然換了演員可能會有點尷尬，但考慮到李正河的演技實在太差，我覺得從演技的角度來看，換演員是件好事。」

李正河因飾演「金奉皙」一角爆紅，由於即將入伍確定不參與第二季拍攝。（圖／翻攝自IG @jungha.km）

此外，也有觀眾將焦點放在新導演身上，表示對金成勳的執導風格抱持期待，希望他能為第二季帶來更緊湊的節奏與更強烈的視覺張力，或在超能力題材的敘事上呈現不同於第一季的風格變化。也有粉絲期待新演員能為角色注入不同火花，為劇迷帶來全新面貌。

