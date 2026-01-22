《Moving 異能》2陣容換血！李正河入伍告別「金奉皙」 《屍戰朝鮮》導演接手

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓劇《Moving 異能》確定製作第二季，但續作陣容將出現重大變動。除了更換導演外，原主演李正河也因即將入伍，無法繼續飾演「金奉皙」，角色將由其他演員接替。

製作方透露，原飾演「金奉皙」的李正河將於本月26日入伍，無法配合拍攝行程，該角色將重新選角。（圖／翻攝@jungha.km IG）

《Moving 異能》第一季由朴仁濟導演執導，漫畫原作者姜草親自操刀劇本；續集則確認由曾執導《屍戰朝鮮》的金成勳導演接手。製作方透露，因原飾演「金奉皙」一角的李正河將於本月26日入伍，無法配合拍攝行程，該角色將重新選角，目前仍在物色合適人選，目標於今年夏天正式開拍。

消息曝光後，引發韓國論壇「theqoo」熱烈討論。不少網友表示可惜，認為演員與角色已產生高度連結，換角恐讓觀眾出戲。不過也有人分析，若第二季劇情承接網漫原作續篇《Bridge》，「金奉皙」戲份可能不多，換角影響或許有限。

《Moving 異能》於2023年播出，改編自同名人氣網路漫畫，講述一群隱藏在社會中的超能力者，為躲避追殺而隱姓埋名生活。擁有異能的孩子們與背負過去傷痛的父母，將一同面對跨世代的巨大危機。第一季由柳承龍、韓孝周、趙寅成、金成均、李正河、高允貞、金道勳等人主演，豪華卡司與細膩製作大獲好評，也讓第二季的消息備受期待。

