MPCC再訂6艘貨櫃新船加速布局替代燃料船隊

根據英國航運相關網站表示，挪威貨櫃船船東MPCContainerShips（MPCC）持續推動船隊現代化，宣布向中國大陸台州三福船舶工程公司下單建造六艘三千七百TEU級貨櫃船，新船將配置替代燃料使用方式，並導入先進減排技術。MPCC指出，首艘新船預計於二○二八年下半年交付，六艘船舶全數將以為期十年的定期租船方式，交由全球前五大定期航商營運，並保留延長租約的選項。

此一造船計畫總投資金額為二億九千二百五十萬美元，預估在初始租期內可帶來約四億七千九百萬美元營收，及約二億八千八百萬美元的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA），相關資金將透過股權與負債的均衡組合方式籌措。

另，MPCC也宣布與航運投資公司Uthalden成立各占五成股權的合資公司，該合資公司將持有兩艘四千五百TEU新造船，目前這兩艘船原為MPCC全資持有，並租予全球前五大航商營運。

MPCC表示，透過成立合資公司，可釋放既有資本，並優化投資配置，同時引進具經驗航運投資夥伴。合資公司預期將以適度槓桿方式，承擔船舶大部分購船資金。

配合船隊汰舊換新，MPCC宣布，出售將於二○二六年屆滿二十年船級更新期限的「ASClementina」輪，交易金額二千四百萬美元，預計在租約到期後、約於二○二六年第二季末完成交船。MPCC執行長ConstantinBaack表示，二○二五年可說是公司具有轉型意義的一年。