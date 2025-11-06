MQ-9B明年交機 國防部設AI辦公室

我國持續自製及向美採購各式無人機，國防部並成立人工智慧專案辦公室，規畫納入AI趨勢，建構新型態戰力。空軍參謀長李慶然6日透露，我國向美採購的MQ-9B無人機可望於明年第3季交機；軍備局長林文祥則說明，未來AI在FPV自殺無人機的發展將導入自主目標識別、追瞄，以科技達成群攻、減少人力效果。

我國斥資217億2254萬元向美採購4架MQ-9B高空大型偵打無人機，規畫於民國115年、116年逐步交付，以取代日前退役RF-5E及輔助RF-16偵察機，李慶然昨在立法院外交及國防委員會進一步透露，首架MQ-9B明年第3季應可開始交機。

廣告 廣告

至於無人機如何應用AI技術，林文祥舉例，FPV的操作需要一定人力，但未來會循序漸進，1、2年後就會用群攻來減少人力操作，用AI識別、追瞄目標，甚至多點遙控群機，以配合新科技發展。

國防部也提及，無人機整體未來發展將增加影像識別、抗干擾及多重導控等，軟硬體關鍵技術的發展，同時建立國內自主研發及產製能量，達成國防與經濟雙贏目標。

國防部整合評估司長黃文啟昨透露，國防部配合行政院政策指導，10月1日已成立人工智慧專案辦公室，透過整評司「國防創新小組」管道，引進市場成熟的AI產品，尤其是關於影像的判別，以及電腦防護、防駭會先期導入；而進一步軍事應用的部分，則會視AI人工智慧的發展成熟度，逐年納入國軍後續規畫。