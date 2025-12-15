MQ-9B無人機後4架美國不送了？顧立雄：要叫我們買、不是事實

國防部長顧立雄在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於傳出美國先前售予台灣4架MQ-9B無人機，後拜登總統授權又贈予4架，但川普總統決定要台灣購買，國防部長顧立雄今(15)日受訪表示，這牽涉到台美軍事交流默契，他無法說明細節。但他要說，「本來要援贈，叫我們要買，這件事情這個講法完全不是不是這樣子的一個事實」。

美國總統川普上任後，堅持盟國必須付錢自衛，拜登政府先前以總統撥款權（PDA），承諾要軍援台灣4架MQ-9B無人機給台灣，傳出遭推翻，美方決定「改送為賣」，

顧立雄受訪說，MQ-9B本來就有買4架，這個部分完全沒有任何改變。至於原來要無償軍援4架的這個部分，「也有涉及到一些相關的一些問題跟細節，但是基於台美軍事交流的這個默契，我們沒有辦法做公開細節的說明，但我要說明本來要援贈，叫我們要買，這件事情這個講法完全不是不是這樣子的一個事實」。

