MQ-9B軍購進度正常 空軍：資料不會先傳美

▲MQ-9B海上衛士無人機。（圖 ／通用原子航空系統網站）

[NOWnews今日新聞] 台灣對美採購多項軍事武器延遲交付，其中空軍66架F-16V能否在明年全數交付引發關注。空軍官員證實，我國向美國採購4架MQ-9B無人機，首批2架進度正常，確定明年（2026年）可以交機，時間點約在第3季，且MQ-9B由地面控制站單向對接，資料鏈「不會先傳美國再回傳到台灣」。

國防部長顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」、並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時詢問MQ-9B無人機明年確定可以交？空軍參謀長李慶然答覆指出，目前進度正常，確定可以明年交機，時間點約第3季。賴士葆質疑，MQ-9B的資料鏈是否會「先傳到美國再回傳到台灣」，李慶然回應說，因為由地面控制站單向對接，沒有所謂外傳，不需要透過美國再回傳台灣，也不需要美日共享。

MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）由通用原子系統公司（GeneralAtomics Aeronautical Systems Inc.）生產，是MQ-9無人機的海洋巡邏衍生型，針對海上情、監、偵能力進行強化，可執行反潛巡邏、搜索救援、視距外目標標定等任務，滯空時間將近40小時，比國軍現役P-3C反潛巡邏機約17個小時的滯空時間還長。

