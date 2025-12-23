《Mr.新娘》假戲真做！波瑠甜嫁高杉真宙 靠一招克服遠距修成正果

波瑠和高杉真宙因合作《Mr.新娘》後假戲真做，交往兩年終於結婚。（圖／IG@06_haru_17）

34歲日本戲劇女星波瑠，曾在2023年出演電視劇《Mr.新娘》與小5歲的帥氣男星高杉真宙合作。沒想到兩人假戲真做，直至今（23日）雙雙宣布結婚喜訊，震撼演藝界，讓粉絲們得知後感動落淚，「恭喜你們！真的適合了」。

波瑠和高杉真宙同步透過各大社群帳號宣布結婚消息，夫妻倆已於近期低調完婚，「透過工作的認識之後，我們逐漸確定了彼此是想要一同攜手走向未來人生的人。雖然我們還有很多不足的地方，但希望透過婚姻，能讓彼此的人生、演藝事業更加成長，謹慎且真誠的態度面對每一項工作。

消息一出後，留言區立刻塞爆大量粉絲留言祝福，也不乏許多演藝界名人好友們道賀。此外，除了聲明，波瑠更加碼釋出婚紗照，雪白純淨的白色婚紗服，以及日本傳統的喜宴和服，臉上充滿著喜悅與幸福，希望大家能繼續支持、溫暖著他們。

綜合日媒報導，其實波瑠和高杉真宙在2023年春天拍完《Mr.新娘》後，竟因為線上遊戲擦出愛的火苗。原來兩人都是演藝圈著名的宅男宅女，除了個性作風相符，也都非常熱衷線上遊戲，即便分隔兩地工作，感情依舊十分要好。最終克服了距離和年齡差，成功開花結果，也實現了《Mr.新娘》甜甜的CP結局。值得一提的是，波瑠過去社群宣傳戲劇的貼文，也湧入影迷們朝聖祝賀，紛紛感動直呼「太配了！」

