「Mr.路克火鍋」現撈泰蝦吃到飽！ 橋山壽喜燒推澎湃海陸餐

橋山壽喜燒推A5和牛套餐，還能加點「爆量海膽、松露龍蝦」升級海陸套餐。（圖／TVBS）

火鍋業者搶攻寒冬商機！Mr.路克火鍋吃到飽主打「現撈現煮」泰國蝦，金山大碗石頭火鍋推出「爆炒螃蟹海鮮鍋」，一鍋兩吃還能煮海鮮粥。橋山壽喜燒結合關西、關東風味，提供桌邊服務，套餐最低不到2000元。業者預估冬季來客數將成長3至5成，鍋物市場持續升溫！

隨著天氣轉涼，火鍋業者紛紛推出創新吃法搶攻冬季商機，為顧客帶來多元選擇。吃到飽的Mr.路克火鍋主打「現撈現煮」泰國蝦，讓客人親手捕撈；金山大碗石頭火鍋則推出爆炒螃蟹海鮮鍋，一鍋兩吃還能煮海鮮粥；橋山壽喜燒則結合關西、關東風味，提供專人桌邊服務。業者們預估冬季來客數將成長三至五成，顯示鍋物市場熱度持續升溫。

廣告 廣告

隨著寒意漸濃，暖胃的火鍋成為許多人的首選。位於新北五股的Mr.路克火鍋推出讓客人「現撈現吃」的服務，顧客可親手捕撈活跳跳的泰國蝦。對於不習慣處理活蝦的客人，店家也提供多種料理蝦選擇，包括經典胡椒蝦、蒜味奶油蝦、檸檬酸辣蝦和鹽烤泰國蝦。吃到飽火鍋店主廚陳俊隆解釋，蝦子遇熱會不斷彈跳，為了安全考量，他們會先將蝦子冰鎮至暈眩狀態。除了豐富的火鍋料和蔬菜外，店內還提供每天現烤的掛爐烤鴨，成人消費價格在1000至1500元間。

位在新北五股的Mr.路克火鍋，現撈現吃泰國蝦，還能做成４種不同口味的料理。（圖／TVBS）

金山大碗石頭火鍋則主打「爆炒螃蟹海鮮鍋」，每天提供現撈的活體螃蟹，整隻放入鍋中烹煮。石頭火鍋店老闆娘表示，由於使用的是活體而非冷凍螃蟹，只需滾火兩分鐘即可享用。除了螃蟹，鍋中還有新鮮的蛤蜊、蝦子和鮑魚等海鮮。特別的是，這家店主打一鍋兩吃，顧客吃完火鍋後，還能將剩餘湯底煮成海鮮粥。隨著東北季風增強，店家目前來客數已增加三成，預計冬季可成長至五成。

金山大碗石頭火鍋一鍋兩吃，吃完火鍋湯底可以留著煮海鮮粥。（圖／TVBS）

若想嘗試不同風味，橋山壽喜燒也是絕佳選擇。有業者推出最低不到2000元的套餐，顧客可同時享用日本關西和關東兩種風味的壽喜燒，並有專人提供桌邊服務。關西風味壽喜燒先在鍋底抹上牛油，再用三溫糖炒至溶化後放入肉片煎烤；而關東風味則是將醬汁煮滾後加入蔬菜和肉類一起燉煮。想要更奢華的體驗，還可另外單點松露龍蝦以及海膽鮭魚卵。日式壽喜燒老闆林建智表示，預計冬季客量可增加3至4成以上，目前訂位已滿到年底。從現撈海鮮火鍋到免動手的日式壽喜燒，各家業者紛紛端出特色料理和獨特吃法，積極搶攻冬季火鍋商機，為消費者提供多樣化的暖胃選擇。

更多 TVBS 報導

連鎖火鍋「4人吃一大鍋」快沒了 親子客：不便

吃鍋三天「膽固醇飆260」！地雷3吃法 害血管灌油養出脂肪肝

滿堂紅女董收押禁見！捲9億詐騙案涉洗錢 公司帳戶淪犯罪工具

降溫就愛喝熱湯！暖胃背後藏「水腫」陷阱 營養師授招拒當圓餅臉

