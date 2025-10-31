Mr. Big主唱Eric Martin來台開唱 葛萊美傳奇貝斯王Nathan East攜天才兒父子聯手
Billboard Live TAIPEI宣布兩組世界級音樂巨匠接力開唱！90年代搖滾代表團體 Mr. Big靈魂主唱Eric Martin，將於12月20日帶來《ERIC MARTIN “BIG” ACOUSTIC with David Cotterill LIVE IN TAIPEI》，以不插電形式重現冠軍神曲〈To Be with You〉，唱進台北信義夜空。
11月20日則是由榮獲葛萊美提名、與 Eric Clapton、Daft Punk、StevieWonder、Michael Jackson、Beyoncé 等巨星合作無數的傳奇貝斯手Nathan East，攜手24歲天才鋼琴家兒子Noah East，以父子組合帶來《Father Son》爵士靈魂音樂會。
搖滾金嗓Eric Martin出道超過四十年，以Mr. Big主唱之姿征服全球舞台。1991年專輯《Lean Into It》收錄的〈To Be with You〉橫掃十五國冠軍，成為流行搖滾的經典之最。長年深耕日本市場的他，推出英語翻唱系列《Mr. Vocalist》更奪下金唱片，掀起J-POP翻唱風潮。他曾與 Aerosmith 同台跨年演出，並多次為日本震災舉辦慈善公演。此次來台，他將攜手吉他手David Cotterill 帶來雙人原音舞台，獻唱多首代表作，讓歌迷重溫最純粹的搖滾靈魂。
同場年底壓軸登場的Nathan East & Noah East “Father Son”，則是爵士界難得一見的傳奇父子檔組合。Nathan East以與Eric Clapton、Quincy Jones、B.B.King、Daft Punk、Beyoncé的合作聞名，他為〈Get Lucky〉錄製的貝斯旋律更成全球經典。2025年，他與兒子Noah攜手推出首張聯合專輯《FATHER SON》，邀來Eric Clapton、Hubert Laws、Merry Clayton、松田聖子、Greg Phillinganes等重量級好友共同參與，融合爵士、R&B與靈魂能量，展現深厚默契與世代傳承的音樂火花。Nathan East說：「這是夢想成真，能與兒子共同創作，是音樂人生最幸福的事。」Noah也感性回應：「音樂是我們父子之間最自然的語言。」
