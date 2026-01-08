MrBeast用魯夫大頭貼被《航海王》粉絲罵！本人回應：我看動畫時你還沒出生

擁有 4.6 億訂閱的美國 YouTuber「MrBeast」因開始看《航海王》動畫，一度把 X（推特）帳號頭像換成主角魯夫，卻被歐美《航海王》粉絲罵「別再蹭了」，近日他也在實況上回應。

遊戲角落合成 圖／X（推特）@mrbeast

MrBeast 在 2025 年 12 月底發文詢問「該不該看《航海王》」，獲得眾多網友推薦後，他隨即更換頭像（現在已換回），並在跨年當天表示已看到第 60 集、愈來愈入戲並期待後續發展。

圖／X（推特）@FearedBuck

然而部份歐美《航海王》粉絲並不買帳，認為 MrBeast 沒看完就把大頭貼換成魯夫，只是在蹭作品熱度，實質上根本就是假粉。對此，MrBeast 嘆道「《航海王》粉絲社群也太嘴了吧。」

MrBeast 也反駁，他 2019 年就在推特上聊過《銀河英雄傳說》，也把《火影忍者》700 多集動畫全部看完，「我看動畫的時候你們可能還沒出生咧。」

底下留言也吵成一片，一方認為 MrBeast 這波沒什麼錯，網友應該更加友善包容；但另一方認為 MrBeast 應該舉更多類型的動畫舉例，並指出他的口味僅限於少年、熱血漫畫的話，可能也沒什麼資格說自己是資深阿宅。

