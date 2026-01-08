MrBeast用魯夫大頭貼被《航海王》粉絲罵！本人回應：我看動畫時你還沒出生
擁有 4.6 億訂閱的美國 YouTuber「MrBeast」因開始看《航海王》動畫，一度把 X（推特）帳號頭像換成主角魯夫，卻被歐美《航海王》粉絲罵「別再蹭了」，近日他也在實況上回應。
MrBeast 在 2025 年 12 月底發文詢問「該不該看《航海王》」，獲得眾多網友推薦後，他隨即更換頭像（現在已換回），並在跨年當天表示已看到第 60 集、愈來愈入戲並期待後續發展。
Should I watch One Piece? I’m scared it’s so many episodes 😭
— MrBeast (@MrBeast) December 24, 2025
On episode 60! Ngl it started slow and I was worried but now I feel pretty invested in the crew. Super excited to see where the story goes the next 1,000 episodes lol
— MrBeast (@MrBeast) December 31, 2025
然而部份歐美《航海王》粉絲並不買帳，認為 MrBeast 沒看完就把大頭貼換成魯夫，只是在蹭作品熱度，實質上根本就是假粉。對此，MrBeast 嘆道「《航海王》粉絲社群也太嘴了吧。」
MrBeast 也反駁，他 2019 年就在推特上聊過《銀河英雄傳說》，也把《火影忍者》700 多集動畫全部看完，「我看動畫的時候你們可能還沒出生咧。」
MrBeast goes off on One Piece fans for being toxic after he received backlash for changing his X profile picture to Luffy from One Piece
“I’ve seen more anime than all of you little anime clowns with your anime PFPs… I’ve been tweeting about anime before some of you mfs were… pic.twitter.com/2i5fZLbTNw
— FearBuck (@FearedBuck) January 7, 2026
底下留言也吵成一片，一方認為 MrBeast 這波沒什麼錯，網友應該更加友善包容；但另一方認為 MrBeast 應該舉更多類型的動畫舉例，並指出他的口味僅限於少年、熱血漫畫的話，可能也沒什麼資格說自己是資深阿宅。
Watching 700 episodes of Naruto and thinking you're a sensei is like eating at McDonald’s and calling yourself a Michelin chef. Naruto is the Baby’s First Anime starter pack.
— Kemee❤️ (@Kemeebassey) January 7, 2026
