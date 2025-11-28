MrBeast進軍沙國！Beast Land野獸樂園震撼登場
擁有超過4.5億訂閱的美國YouTuber MrBeast，在沙烏地首都利雅德打造個人主題樂園「Beast Land野獸樂園」，復刻頻道經典挑戰與遊戲，並祭出高額獎品吸引粉絲。沙國政府積極推動娛樂觀光，與MrBeast合作引發熱議，外界推測未來可能攜手推出更多計畫，搶攻國際旅遊市場。
美國知名 YouTuber MrBeast 一現身，現場立刻被尖叫與歡呼聲點燃。這位坐擁超過四點五億訂閱、被視為全球最具影響力的網路創作者，如今把他的奇想世界從螢幕搬到現實，在沙烏地阿拉伯首都利雅德打造個人主題樂園「Beast Land」，引發全球粉絲高度矚目。
美國 YouTuber MrBeast 說：「每天都有成千上萬的人問我，『我能出現在你的影片裡嗎？』、『我好想出現在 MrBeast 的影片裡。』我一直很欣賞華特迪士尼，他創造了人們可以造訪的小小世外桃源。但我不想只做別人做過的事，所以我們在幕後構思了很久，我們能不能打造屬於自己的主題樂園？能不能創造世界上從未存在過的東西？」
Beast Land 劃分兩大區域。最大亮點是原汁原味呈現他頻道中的熱門挑戰，從驚險的吊橋任務到攀岩挑戰，各種高張力遊戲讓粉絲彷彿踏入影片現場。另一部分則保留經典遊樂園必備的雲霄飛車、大怒神等設施，打造完整的沉浸式體驗。
美國 YouTuber MrBeast 表示：「我希望大家感覺自己就像走進我們的影片裡。許多粉絲追了五六年，看著別人參加挑戰，現在他們真的可以，如果你來 Beast Land，你就能親身體驗那種感覺。」
至於為何選在沙烏地阿拉伯落地，MrBeast 直言，七成觀眾都在美國以外，而中東粉絲尤其龐大。利雅德對世界各地的旅客而言位置適中、交通便利，成為他首座主題樂園的理想基地。
來自沙烏地阿拉伯的粉絲薩阿德興奮說：「我們以前只能在影片裡看到那些挑戰，現在能親身嘗試，非常激動，所以我們一定要來到這裡。」
MrBeast 的影片向來以高成本、大製作與巨額獎金著稱，樂園延續同樣風格，推出奢華獎勵機制，讓粉絲玩得過癮也拿得過癮。
美國 YouTuber MrBeast 表示：「除了兩百萬美元的現金獎勵，我們還準備了世界上最大的獎品牆之一，也許就是最大的一面。你可以用積分兌換各種獎品，就像我們影片裡看到的那樣。豐厚的獎品、精緻的場景和無窮的樂趣，我希望大家都能來 Beast Land 玩。」
現年二十七歲的 MrBeast，如今不只稱霸 YouTube，更憑創意與執行力打造跨食品、電商、遊戲到公益的龐大商業版圖。富比世估算他的淨資產已達十億美元，成功將流量轉換為實質影響力。
如今，他與積極推動娛樂與觀光產業的沙國政府強勢結盟。外界普遍認為，Beast Land 只是開端，未來沙國很可能與 MrBeast 展開更多合作，以吸引全球旅客，把娛樂經濟推向下一個級別。
