MRD陰性也可能復發！醫解析兒童急性淋巴性白血病（ALL）更深層緩解的關鍵

【健康醫療網／記者林韋彤報導】兒童急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱ALL）是台灣兒童常見的血液癌症之一。聽到「癌症」兩個字總讓家長十分恐慌，但隨著醫療進步，現行治療方式已愈加成熟，多數病童的預後可達八至九成。臺北榮民總醫院兒童醫學部兒童血液腫瘤科侯明欣醫師分享，近年免疫療法在兒童急性淋巴性白血病（ALL）治療上運用日益多元，除了幫助「俗稱『微量癌細胞』（正式名稱為微量殘留病灶（Minimal Residual Disease，簡稱MRD））」陽性的患者由陽轉陰，提升後續治療成效；微量癌細胞（MRD）陰性的癌童亦有新藥物選擇，降低未來疾病復發的風險，透過進階治療，有望為孩子奪回穩定且長期的健康人生。

兒童急性淋巴性白血病（ALL）如何辨識？ 連續低燒合併異常症狀應警覺

侯明欣醫師表示，兒童急性淋巴性白血病（ALL）症狀非常多樣，很難用單一表現判斷。多數家長會帶孩子就醫，是因為發現孩子「發燒太久」。一般感冒的發燒通常三到五天就會退燒，但兒童急性淋巴性白血病（ALL）可能連續一、兩週都低燒，同時常伴隨夜間盜汗、體重減輕、臉色蒼白、活動力變差、不明瘀青或出血點，甚至可能摸到淋巴結硬塊、出現肝脾腫大或骨頭疼痛。因此，只要孩子持續發燒不退，又伴隨其他異常症狀，家長便應盡速帶孩子就醫檢查。

兒童與成人白血病治療一樣嗎？

多數兒童急性淋巴性白血病（ALL）僅需化療即有望治癒

在治療上，兒童急性淋巴性白血病（ALL）和成人有很大差異。侯明欣醫師指出，成人急性淋巴性白血病（ALL）的預後相對較差，有很高復發和死亡風險；然而，多數兒童只需完成完整的化療療程，多能達到良好的治療結果。

整段療程長達兩年半，其中前四個月的引導期與鞏固期屬於最密集階段，需要住院治療。侯明欣醫師說，若能透過化療成功控制病情，多數兒童不需移植，能避免移植帶來的長期副作用與併發症，對孩子身體負擔與生活品質而言，這段期間的投入相對是值得的。當進入維持期後，大多數孩子都能逐步恢復正常生活，只需每週回診追蹤即可。

微量癌細胞（MRD）陰性還要治療嗎？

兒童急性淋巴性白血病（ALL）維持期治療是降低復發關鍵

「家長常有一項誤解，以為「微量癌細胞（MRD）陰性就是完全痊癒」，侯明欣醫師解釋，微量癌細胞（MRD）是用來評估體內是否殘存癌細胞的指標，但現行技術有檢測極限，只要癌細胞低於0.01%就會被判定為陰性。這代表癌細胞少到檢測不到，但不代表體內完全沒有殘存的癌細胞，也不能保證未來不會復發。

因此，即使檢測微量癌細胞（MRD）為陰性，仍需要接受後續完整的維持期療程，進一步降低復發風險。治療結束後也需要定期回診追蹤。

兒童急性淋巴性白血病（ALL）如何降低復發？

鞏固期加入免疫治療清除極微量癌細胞是新趨勢

近年臨床上出現新進展，台灣已核准在鞏固期階段，針對新診斷且在引導期結束時微量癌細胞（MRD）仍然陽性的兒童急性淋巴性白血病（ALL）加入免疫治療，進一步清除微量的癌細胞，有望接近長期穩定的存活。

侯明欣醫師指出，目前健保尚未將「新診斷且已達微量癌細胞（MRD）陰性」的兒童急性淋巴性白血病（ALL）病人納入給付免疫療法範圍，因此對於微量癌細胞（MRD）陰性的孩子，若家長希望進一步提升疾病預後，可在經濟許可的情況下，與醫師討論是否加入免疫療法，以加強鞏固治療的成效。尤其是部分基因型預後較不佳的類型，或是化學治療副作用多導致療程無法完整進行的孩子可以藉由免疫治療來提升治療成效。若因為經濟考量無法使用進階治療，家長也無須擔心，因為現在健保傳統治療結果，在兒童急性淋巴性白血病已有非常卓越的成績。

兒童急性淋巴性白血病（ALL）治療期漫長 家長察覺異常須及早回診

面對兒童急性淋巴性白血病（ALL）長達數年的療程，對家長與孩子都是辛苦又煎熬的挑戰。侯明欣醫師鼓勵家長，現在的治療成效已經比過去好很多，只要按部就班、定期追蹤，孩子的預後多半都很不錯。他也提醒，治療過程中有任何異常變化，包含精神、活動度或神經學症狀，家長的觀察往往比醫師更敏銳，只要覺得不對勁，都應該立即回診，確保治療安全，以達到更穩定且長期的康復結果。

