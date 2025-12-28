MRI腦血管健檢 70+長者及時揪病變

基隆醫院推MRI腦血管健檢，醫師陳啟仁分享案例。（衛福部基隆醫院提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

衛生福利部基隆醫院近日推廣「MRI腦血管健康檢查」服務，即成功發揮早期偵測成效，短時間內即有2位民眾經檢查發現重大腦血管病變，分別為顱內血管嚴重狹窄及未破裂大動脈瘤。所幸皆於症狀惡化前即發現，經微創血管內治療，術後恢復良好，現已平安出院。

「MRI腦血管健康檢查」專為腦部及頸部血管異常設計，不需施打顯影劑，檢查時間約30分鐘，能提供醫師早期判斷與後續治療的重要參考。(衛福部基隆醫院提供)

醫師陳啟仁表示，第一位病人為70多歲長者，數年前曾因腦動脈瘤破裂於他院接受開顱夾閉手術，近日因反覆頭痛前來基醫接受「MRI腦血管健康檢查」，意外發現原手術夾附近再度生成2顆新的動脈瘤，大小分別約為12毫米及3毫米。考量病人對再次開顱手術的顧慮，經醫病討論後，改採免開刀之「顱內動脈瘤血管內栓塞治療」，透過血管攝影技術，將導管精準引導至病灶位置，並置放線圈及密網支架，以降低動脈瘤內血流與血管壁壓力。手術過程順利，病人已完全康復並順利返家休養。

第2位病人同為70多歲，長期受頭暈及步態不穩所苦。經「MRI腦血管健康檢查」發現，其右側頸動脈及右側顱內椎動脈皆有嚴重狹窄情形。醫療團隊遂同步進行右側頸動脈與顱內椎動脈之血管整型及支架置放手術，術後不僅血壓控制改善，頭暈症狀亦明顯消失，目前持續門診追蹤中。

基醫放射診斷科主任王超然指出，面對腦血管疾病，最佳策略即「防患於未然」。若民眾具有腦血管疾病家族史，或有高血壓、高血脂、高血糖等潛在風險因子，可考慮安排「MRI腦血管健康檢查」。該檢查專為腦部及頸部血管異常設計，不需施打顯影劑，檢查時間約30分鐘，能提供醫師早期判斷與後續治療的重要參考。