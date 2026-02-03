MS-110偵照夾艙今明年各交3套 波蘭跟進簽約買7套

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購6套MS-110偵照夾艙，配置在空軍F-16V戰機使用，用將在今、明兩年各交3套，波蘭則是跟進台灣軍購的腳步，決定採購7套MS-110多光譜機載偵照莢艙系統、由戰機掛載執行航空偵照任務，波蘭也因此成為北約第一個該款裝備用戶，可望大幅提升對俄羅斯邊境的即時監控與應變能量，有效提升波蘭與北約盟邦的戰略優勢。

MS-110偵照莢艙有效偵照距離超過80浬(148.16公里)，可在日夜間全天候執行任務，這代表著只要配備這款新型偵照莢艙的F-16戰機一起飛，在安全空域裡就可完整掌握共軍動態，同時能即時傳回地面的接收站。

空軍配合「鳳展專案」F-16 V BLK20戰機性能提升案，向美國軍購6具MS-110偵照莢艙與地面輔助裝備，但先前卻傳出美方在測試時發現偵照莢艙外殼破裂現象，還造成訊號不穩定等情事，恐影響運交台灣的時程，空軍司令部先前指出，規劃2025年起分批執行裝備交運，全案及人員訓練不受影響。

不過，國防部戰規司司長黃文啟日前受訪指出，空軍F-16V戰機用6套MS-110偵照夾艙，則會在今、明兩年各交3套結案。

根據《國防郵報》(The Defense Post)最新報導指出，美國空軍近日與國防大廠RTX集團簽署1.97億美元(約新臺幣61.5億元)合約，為波蘭採購7組MS-110多光譜機載偵照莢艙系統、由戰機掛載執行航空偵照任務。合約內容包括7套MS-110偵照莢艙、後續整合工程與後勤維保支援，將於2031年8月前交付。

軍聞網站「calibre defence」也報導表示，MS-110莢艙可用F-16、F-15、F/A-18與JAS-39「獅鷲」等戰機掛載，或由C-130運輸機、海上巡邏機或MQ-9系列無人機等平臺搭載，至於波蘭空軍也有購自韓國的FA-50PL戰機，這款機型是否能掛載，要進一步技術驗證。

