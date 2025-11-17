MS&AD保險集團收購霸菱18%股權，美國萬通將獲14.4億美元現金收益

美國萬通（MassMutual）及旗下全球資產管理公司霸菱（Barings）今（17）日宣布，總部位於日本的MS&AD保險集團控股株式會社將透過其附屬公司、三井住友海上火災保險株式會社（MSI）收購霸菱18%的股權，美國萬通將獲得約14.4億美元的現金收益，此次交易的估值極具吸引力。



美國萬通表示，未來將繼續持有霸菱82%的股權，維持其大股東地位及控股管治權；霸菱也將繼續作為美國萬通旗下的獨立附屬公司，管理美國萬通大部分的一般投資帳戶，維持其作為公司資產管理策略的核心地位，日常營運、投資委員會、流程及客戶均維持不變。



作為策略性合作的一部分，MS&AD將提供增長資本，支持霸菱實現長期增長策略。此外，霸菱將透過管理MS&AD一般投資帳戶內的資產，擴大與MS&AD的現有關係，此舉將鞏固及分散MS&AD的投資組合，並使其能更廣泛地利用霸菱在全球公開及私募市場的投資能力。MS&AD的一名領導團隊成員亦將加入霸菱的董事會。



美國萬通主席、總裁兼首席執行官Roger Crandall表示，美國萬通為客戶持續創造價值的獨特競爭優勢，一直建基於該公司多元化的策略性業務及投資組合，霸菱在其中發揮關鍵作用，「MS&AD本次投資，讓我們與一家同樣致力於霸菱長遠成功的環球領先保險公司建立策略性合作夥伴關係。這項交易不但加速了霸菱的增長，也建基於我們長久而成功的保險及資產管理的優化策略，使我們能隨時間推移創造更大價值，最終惠及我們的保單持有人和客戶。」



霸菱主席兼行政總裁Mike Freno指出，很高興能與MS&AD成為合作夥伴，相信這次合作是加速霸菱增長的獨特機遇。在美國萬通的持續支持下，霸菱將結合增長資本及公司在公開及私募市場的規模與專長，推動長期策略，並為客戶提供更優質的解決方案。



MS&AD和MSI的主席兼行政總裁舩曵 真一郎（Shinichiro Funabiki）表示，能夠與擁有卓越業績和深厚專業知識的霸菱，以及高品質人壽保險解決方案的美國萬通建立新的策略性合作夥伴關係，對於集團意義重大，「我們深信，與美國萬通緊密合作，支持霸菱可持續及長遠的增長，將為三家公司帶來持久價值。」



美國萬通強調，作為一家互惠公司，營運宗旨是以保單持有人的利益為依歸，確保公司的利益與依賴美國萬通的客戶長遠需求保持一致。基於此理念，美國萬通在過去數十年逐步建立了獨特的營運模式，將深厚的人壽保險專業知識與先進的資產管理能力相結合。



美國萬通指出，憑藉廣泛的保障和財富解決方案組合、龐大的分銷網絡，包括遍布美國的6,500名專屬理財專業人員，以及領先年金供應商MassMutual Ascend，加上霸菱專業資產管理的助力，公司形成了強大的協同效應，為保單持有人帶來卓越的長期業績及持續價值。



25年前，美國萬通將其內部投資管理部門與所收購的投資管理公司合併，創立一家第三方機構投資管理公司，當時管理資產為780億美元。時至今日，霸菱已經發展成為一家全球性資產管理公司，為全球客戶提供創新解決方案，管理資產成長至超過4,700億美元。



美國萬通表示，這項交易預計將於滿足慣例成交條件並獲得相關批准後完成，高盛在本次交易擔任美國萬通的財務顧問，法律顧問則為盛信律師事務所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）。



