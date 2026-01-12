MSC取消印度維津賈姆港在中東―印度―非洲航線靠停安排

根據英國航運相關網站表示，地中海航運公司（MSC）近期對其印度非洲航線（India Africa Service,IAS）網絡進行調整，將印度南部的維津賈姆港（Vizhinjam）從原先中東―印度―非洲航線港口停靠名單中移除，這項變動反映業者為優化航線配置、因應貿易模式變化而持續調整全球服務網絡策略性安排。

消息指出，更新後的IAS服務將不再安排維津賈姆港（Vizhinjam）作為中轉站，最新港口掛靠順序包括：傑貝阿里港（Jebel Ali）―哈利法港（Khalifa）、傑貝阿里港（Jebel Ali）―蘇哈爾港（Sohar）―納瓦謝瓦港（Nhava Sheva）―蒙德拉港（Mundra）―恩格庫拉港（Ngqura）―阿比讓港（Abidjan）―特瑪港（Tema）―洛美港（Lome）―科托努港（Cotonou）―克里比港（Kribi）―開普敦港（Cape Town）―恩格庫拉港（Ngqura）再返回傑貝阿里港。

分析師認為，此次地中海航運取消維津賈姆港停靠，並非該港航運價值下降，而是MSC基於全球東―西、南―北航線網絡效益與客戶運輸需求考量所作出的調整。MSC目前在印度洋區域仍有其他航線與服務維持營運，以維持供應鏈連結與航運效率。

分析師表示，維津賈姆港自從轉運碼頭正式投入營運以後，一度被視為印度重要深水貨櫃轉運中心，吸引包括MSC在內的多條航線停靠。然航運公司在調整其網絡覆蓋時，勢必會因應貨量、成本及整體營運節奏變化，作出相對應優化決策。

這項變更，反映出全球航運市場正經歷網絡重整與需求重新分布階段，航運業者正調整服務，以提升效率與競爭力，但也可能對局部港口流量與地位帶來影響。航運界持續關注維津賈姆港未來在其他航線或區域物流網絡中的定位。