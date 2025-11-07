MSC地中海郵輪在ITF旅展 限時優惠、驚喜好禮大放送

2025 ITF台北國際旅展11月7日至11月10日登場，MSC地中海郵輪（MSC Cruises）除了帶來MSC榮耀號（MSC Bellissima）2026年春季「高雄、基隆雙母港啟航」航程好消息，現場還有互動活動與限時優惠與獨家下訂好禮，誠邀你共賞地中海風格的海上榮耀之旅。

此外，MSC地中海郵輪另再推薦多條《飛航郵輪》行程，包含：MSC地中海歐羅巴號的西地中海航線，MSC地中海神女號的中東航線、挪威峽灣航線，MSC地中海詩歌號的阿拉斯加內灣航線。今年，MSC地中海郵輪與意鉑奢華郵輪更首度於ITF旅展聯合曝光。

