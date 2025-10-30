2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日盛大登場，今年MSC地中海郵輪（MSC Cruises）將以嶄新規模亮相參展。除了帶來MSC榮耀號（MSC Bellissima）2026年春季「高雄、基隆雙母港啟航」航程好消息外，現場還有互動活動與限時優惠與獨家下訂好禮，誠邀旅遊愛好者共賞地中海風格的海上榮耀之旅。

MSC地中海郵輪首度登場ITF旅展 早鳥限時優惠、限量驚喜好禮等你拿

●MSC榮耀號2026春季雙港啟航

MSC 榮耀號將於 2026年3月8日至3月23日 回到台灣市場，首度推出「高雄、基隆雙母港啟航」航線，帶領旅客輕鬆啟程前往日本、韓國等人氣目的地，享受結合歐式時尚與亞洲熱情的郵輪假期。

廣告 廣告

總部設置於瑞士的MSC 榮耀號以海上都會魅力聞名，擁有氣勢非凡的80米LED榮耀大道天幕、琳琅滿目的餐飲選擇與國際級娛樂節目，包括瑰麗的劇院表演與精彩絕倫的水上樂園設施。船上共設有20間以上的酒吧與13間餐廳，從米其林主廚打造的精緻料理、異國風味自助餐，到甜點與雞尾酒吧應有盡有，滿足每位旅客的味蕾。

全新推出限量「禮遇陽台暢飲房」更是業界首創，旅客可享：登船日專屬check-in櫃台、20間風格酒吧無限暢飲（酒精套餐或軟性飲料套餐二選一）、靠港日輕鬆下船禮遇、離船日優先下船禮遇，打造專屬尊寵體驗，讓旅客從登船第一刻起就感受升級禮遇。

今年ITF旅展，MSC地中海郵輪準備了超限量驚喜好禮 – MSC閃耀時刻即可拍相機！旅展現場將舉辦 12場趣味互動活動，只要參加問答遊戲或粉絲團線上活動，就有機會把這台超精美又獨家的即可拍相機帶回家！歡迎前來現場同樂，探索 MSC榮耀號的夢幻航程與豐富船上亮點，讓旅遊熱情從這一刻開始綻放！

MSC地中海郵輪首度登場ITF旅展 早鳥限時優惠、限量驚喜好禮等你拿

●MSC地中海郵輪 旅展限定活動與優惠

展期：2025年11月7日（四）至11月10日（日）

限定亮點：首度公開「禮遇陽台暢飲房」

早鳥優惠：2026春季航次每房優惠折NT$6,000、下訂送精美好禮

現場活動：舞台互動、問答拿限量好禮

MSC地中海郵輪以多元產品滿足不同旅客需求。誠摯邀請民眾於ITF國際旅展蒞臨現場，體驗「MSC榮耀號」的歡樂魅力，啟航屬於您的海上夢幻之旅。

查看原文