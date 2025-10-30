MSC地中海郵輪首度登場ITF旅展 早鳥限時優惠、限量驚喜好禮等你拿
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日盛大登場，今年MSC地中海郵輪（MSC Cruises）將以嶄新規模亮相參展。除了帶來MSC榮耀號（MSC Bellissima）2026年春季「高雄、基隆雙母港啟航」航程好消息外，現場還有互動活動與限時優惠與獨家下訂好禮，誠邀旅遊愛好者共賞地中海風格的海上榮耀之旅。
●MSC榮耀號2026春季雙港啟航
MSC 榮耀號將於 2026年3月8日至3月23日 回到台灣市場，首度推出「高雄、基隆雙母港啟航」航線，帶領旅客輕鬆啟程前往日本、韓國等人氣目的地，享受結合歐式時尚與亞洲熱情的郵輪假期。
總部設置於瑞士的MSC 榮耀號以海上都會魅力聞名，擁有氣勢非凡的80米LED榮耀大道天幕、琳琅滿目的餐飲選擇與國際級娛樂節目，包括瑰麗的劇院表演與精彩絕倫的水上樂園設施。船上共設有20間以上的酒吧與13間餐廳，從米其林主廚打造的精緻料理、異國風味自助餐，到甜點與雞尾酒吧應有盡有，滿足每位旅客的味蕾。
全新推出限量「禮遇陽台暢飲房」更是業界首創，旅客可享：登船日專屬check-in櫃台、20間風格酒吧無限暢飲（酒精套餐或軟性飲料套餐二選一）、靠港日輕鬆下船禮遇、離船日優先下船禮遇，打造專屬尊寵體驗，讓旅客從登船第一刻起就感受升級禮遇。
今年ITF旅展，MSC地中海郵輪準備了超限量驚喜好禮 – MSC閃耀時刻即可拍相機！旅展現場將舉辦 12場趣味互動活動，只要參加問答遊戲或粉絲團線上活動，就有機會把這台超精美又獨家的即可拍相機帶回家！歡迎前來現場同樂，探索 MSC榮耀號的夢幻航程與豐富船上亮點，讓旅遊熱情從這一刻開始綻放！
●MSC地中海郵輪 旅展限定活動與優惠
展期：2025年11月7日（四）至11月10日（日）
限定亮點：首度公開「禮遇陽台暢飲房」
早鳥優惠：2026春季航次每房優惠折NT$6,000、下訂送精美好禮
現場活動：舞台互動、問答拿限量好禮
MSC地中海郵輪以多元產品滿足不同旅客需求。誠摯邀請民眾於ITF國際旅展蒞臨現場，體驗「MSC榮耀號」的歡樂魅力，啟航屬於您的海上夢幻之旅。
其他人也在看
旅展殺很大 下單抽iPhone17 歐洲、關島最高第2人減1萬 看不到極光退1萬
ITF旅展殺很大，下單抽iPhone17！歐洲、關島最高第2人減1萬，看不到極光退1萬！七逗旅遊網 ・ 1 天前
福華集團國際旅展 11月1日線上開跑
【記者 劉嘉菲／台北 報導】台北國際旅展將於11月7日至11月10日盛大開展，福華集團於11月1日至11月28台灣好報 ・ 19 小時前
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美十華整合行銷 ・ 1 天前
半島酒店集團旗下酒店，全球12家均入「米其林」，11家更獲一星鑰以上肯定，這一家甚至是「三星鑰」！
倫敦半島酒店獲三星鑰【旅遊經洪書瑱報導】米其林一直被視為美食指南(紅色)，但事實上米其林公司日前(1旅遊經 ・ 1 天前
香港單車節11/30舉行 6,000 名額開放報名
由香港旅遊發展局主辦，香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日舉行，將開放 6,000個名額予本地、内地及海外單車手參與，今年部份項目採用嶄新路線及加入更豐富體驗，提升活動吸引力。七逗旅遊網 ・ 23 小時前
大溪笠復威斯汀十周年 推「蔚藍之島・濟洲尋味」美食活動，還能抽濟州島雙人機票！
大溪笠復威斯汀「蔚藍之島・濟州旬味」2025韓國濟州島美食大賞，多款經典韓式吃到飽。圖業者提供【旅遊旅遊經 ・ 21 小時前
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】全臺引頸期盼的「2025新北歡樂耶誕城」，即將於11/14(五)熱鬧開城互傳媒 ・ 19 小時前
12米水豚君水上大型裝置！亮燈日夜地景藝術市集咖啡節親子同遊
親子,市集,免費景點,碧潭,水豚君,咖啡節,新北景點受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，改至11月1日晚間正式開展，活動至12月28日長達58天，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，晚間6時至10時則點亮裝置燈光，日夜皆有看頭，更有市集、咖啡節、街頭藝人表演，適合親子、跨齡族群到場遊玩！景點+ ・ 16 小時前
台東縱谷漫遊 秋收金黃稻浪VS知本暖湯，來場療癒身心的慢活之旅！
台東縱谷漫遊秋收金黃稻浪，圖為米國學校食農教育園區(攝影：廖晨光)【旅遊經洪書瑱報導】秋天的腳步已到旅遊經 ・ 23 小時前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Pomarie claire 美麗佳人 ・ 14 小時前
新春鉅獻｜美西雙樂園奇景深度10日：征服奇幻國度與浩瀚自然，歡度新年
農曆春節，是家人團聚、共創美好回憶的時刻。今年，何不告別傳統的喧囂，攜家帶眷遠赴美國西岸，展開一場融合奇幻娛樂、世界級自然奇景與購物樂趣的史詩級旅程？十華整合行銷 ・ 1 天前
新春暢遊東南亞：精選6大深度行程，打造難忘異國年假
農曆春節即將來臨，長達九天的假期正是規劃出國旅遊、犒賞一年辛勞的絕佳時機。厭倦了傳統的拜年與聚餐？不妨將目光投向溫暖熱情的東南亞，體驗充滿文化底蘊與自然奇景的異國風情。十華整合行銷 ・ 1 天前
青青集團旅展優惠來了！英式下午茶買一送一
[NOWnews今日新聞]2025ITF台北國際旅展，將於11月7日至10日登場，「青青國際婚宴餐飲集團」線上旅展搶先自11月1日起開跑將持續至11月11日，強打優惠餐券，包含「青青食尚花園會館」推出...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
坣娜驚傳過世享年59歲！與夫婿創辦全台首個猶太人社區中心 最後臉書貼文充滿祝福
歌手、演員坣娜於10月29日傳出過世消息，據傳她長年受紅斑性狼瘡炎所苦，這次復發她於10月16日過世，享年59歲。近年她注重養生與性靈生活，與猶太籍夫婿創辦全台首個猶太人社區中心，讓猶太人有安心活動的空間，也推廣猶太文化信仰。景點+ ・ 1 天前
坣娜癌逝享年59歲 星光大道歌手：永遠記得妳迷人身段
坣娜驚傳因胰臟癌已在今年10月16日病逝，享年59歲，《超級星光大道》歌手，也常在張惠妹演唱會上擔任合聲的葉瑋庭感傷追憶，希望坣娜去了天堂能當「最美的天使」。葉瑋庭回憶：「2016年的聖誕節前，我很榮幸的和坣娜姐在銀行的公益活動獻唱，當時在後台看到她就覺得，天哪！真的是她耶，從我小時候在卡拉OK看到自由時報 ・ 1 天前
一堆人被騙！小心iPASS MONEY詐騙新招，苦主１動作10萬元存款沒了
數位支付工具日益普及，詐騙集團也翻新手法騙取民眾錢財。近期有詐騙集團鎖定一卡通公司iPASS MONEY即將與LINE Pay分家的時機，假冒官方發送「資料更新」電子郵件，成功騙取多名民眾個資並盜刷帳食尚玩家 ・ 1 天前
板橋韓式燒啤新文化！超過300款歐洲精釀啤酒任你搭，韓式烤肉配啤酒解膩又夠勁
我最愛的韓式料理竟然也跟來自各國的精釀啤酒這麼搭！根本就是另一種『燒啤』文化的延伸，更是無國界料理的融合，精釀啤酒更有超過300款以上的選擇，從清爽到濃厚，甜酸到微苦等等…多種選擇應有盡有，搭配韓式烤肉跟韓式料理也好解膩喔，吃起來特別爽口。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
羅志祥曝馬志翔是遠房表兄！揭合作原因 「腦中浮現他的臉」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導「亞洲天王」羅志祥（ShowLo）近期推出閩南語單曲〈做伙〉，MV邀請實力派導演兼演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷演出。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 1 天前
Hello Kitty 50週年特展海外首展在台北！早鳥票展覽地點開展日期7大展區公布
日本超人氣【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】海外首站將於台灣登場。11/12起於新光三越台北信義新天地A11-6F開展，以「持續陪伴粉絲的Hello Kitty」為主題，帶領粉絲一同探索Hello Kitty的魅力風采！景點+ ・ 1 天前