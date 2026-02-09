MSC宣布遠東至撒哈拉以南非洲及印度洋航線新FAK運價

根據英國航運相關網站引述，地中海航運公司（MSC）宣布，針對所有自遠東港口（包括但不限於日本、韓國及東南亞主要港口）運往撒哈拉以南非洲及印度洋地區貨櫃運費新全包運價（Freight All Kinds, FAK），以因應市場變化，並持續提供可靠且高效率的運輸服務，該新運價將自今（二○二六）年三月一日起生效，至三月十五日止（或另行通知）。

此次調整適用於下列目的地及費率（以美元計價，未包括各項附加費及起訖港當地費用VATOS）：

運往西非／奈及利亞（West Africa/Nigeria）港口之二十呎乾櫃（20DV）運費為四千一百美元；四十呎乾或高櫃（40DV-HC）為五千一百美元。

運往西非基礎港（West Africa Base Ports）之二十呎乾櫃為三千二百五十美元；四十呎乾或高櫃為四千四百美元。

運往南非（South Africa）之二十呎乾櫃為二千八百美元；四十呎乾或高櫃為三千八百美元。

運往東非／蒙巴薩（East Africa/Mombasa）之二十呎乾櫃為二千六百五十美元；四十呎乾或高櫃為三千八百五十美元。

運往莫三比克（Mozambique）之二十呎乾櫃為二千九百五十美元；四十呎乾或高櫃為四千六百五十美元。

運往索馬利亞／貝爾貝拉（Somalia/Berbera）之二十呎乾櫃為三千九百五十美元；四十呎乾或高櫃為六千一百美元。

運往印度洋／路易港（Indian Ocean/PortLouis）之二十呎乾櫃為二千七百五十美元；四十呎乾或高櫃為三千六百五十美元。

MSC強調，前述FAK費率為綜合費率，但仍須另計包含起運與目的地港口之附加費及當地費用（VATOS）等，其他運費條款及提單細則依MSC標準條款執行。