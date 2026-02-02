MSC將查默斯港納入Wallaby Service 加強澳紐區域連結

根據英國航運相關網站表示，地中海航運公司（MSC）宣布，將在其澳洲－紐西蘭「Wallaby Service」航線中新增紐西蘭的查默斯港（Port Chalmers），以擴大該區域航線網絡的服務覆蓋範圍，提升區域間貨物運輸連結性。

更新後的「Wallaby Service」航線將由約九艘船舶進行營運，每艘船舶的運力約為四千TEU。新的航線加入查默斯港作為常規停靠港，有助該港貨物透過MSC的澳洲－紐西蘭航運網絡更便捷連接全球市場。

更新後的「Wallaby Service」航線沿途掛靠港依序：澳洲雪梨（Syd-ney）、澳洲墨爾本（Melbourne）、紐西蘭奧克蘭（Auckland）、紐西蘭布拉夫（Bluff）、紐西蘭查默斯港（Chalmers）、紐西蘭利特爾頓（Lyttelton）、紐西蘭納皮爾（Napier）、紐西蘭惠靈頓（Wellington）、再回到澳洲墨爾本與布里斯班（Brisbane）後，前往中國香港（Hong Kong）、中國深圳鹽田（Yantian）、中國廈門（Xiamen）、上海、寧波，最終返回雪梨港。

業界分析指出，此次新增查默斯港的安排，可望進一步強化MSC「Wallaby Service」航線對紐西蘭市場的服務能力，對提升當地進出口貨量運輸效率具積極意義。在全球海運供應鏈多變的今天，航線網絡優化與港口覆蓋擴大，有助提高運營穩定性與市場競爭力。

「Wallaby Service」航線自推出以後，一直是連接亞洲主要港口與澳洲與紐西蘭間的重要航線之一，而此次增加查默斯港停靠更可望為區域間貿易提供更多靈活選擇，讓貨主在航運路線選擇上更具彈性及效率。