MSC強化Iroko航線加入CapeTown直靠 加深亞非連結

根據英國航運相關網站引述，地中海航運公司（MSC）宣布，升級其Iroko航線服務，新增南非開普敦港（Cape Town）直靠，有效強化該航線於亞洲與南非及西非間的航運連結，提供更快速且可靠的運輸選擇。

據MSC公布航線調整，Iroko航線將在更新後的航程中新增開普敦直靠，藉此擴增航線網絡覆蓋範圍，提升乾貨與冷藏貨物（reefer cargo）運送效率與可靠性，並進一步支援亞洲主要市場與非洲貿易成長需求。

廣告 廣告

首航開普敦船舶為「MSC Anchorage」號輪，預計已於二○二五年十二月中旬完成首航。新的Iroko航線完整掛靠港口包括：寧波港（Ning-bo）―南沙港（Nansha）―新加坡港（Singapore）―開普敦港（Cape Town）―龐蒂諾爾港（Pointe-Noire）―科托努港（Cotonou）―阿帕帕港（Apapa）―丁干港（Tin-can/Lagos）―奧內港（Onne）―羅比圖港（Lobito）等，並自開普敦返回新加坡、廈門（Xiamen）後返回寧波港。

MSC表示，新增開普敦直靠將提升該航線服務可靠性與航行效率，也為貨主提供更直接的非洲市場通路，有助於亞洲出口至非洲及非洲進口至亞洲貿易夥伴安排運輸計畫。Iroko 航線作為一條獨立且具市場特色航線，其升級展現MSC在全球航運網絡布局的策略性部署。

分析師認為，此次調整不僅能縮短運程、提升港口覆蓋能力，也反映出亞洲－非洲貿易需求成長與航運公司對該區域網絡優化的持續投資，該航線新配置將有助於強化MSC在全球航運服務中的競爭力。