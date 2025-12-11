MSC從Bilbao港推2條長程航線 拓展南美與北美網絡

根據英國航運相關網站表示，地中海航運公司（MSC）宣布，將自十二月起從西班牙畢爾包港（Bilbao）開行兩條新的長程貨櫃航線，以強化西歐與南美、美洲間的海運連結。

據港口說明，自十二月二十日起畢爾包港將加入MSC每週一次的「北歐／西班牙―南美西岸」直航服務。畢爾包將成為這條航線在西歐的最後一站，也是歐洲大陸倒數第二個呼叫港，這項安排有助於降低區內進出口商的運輸時間。

對畢爾包港而言，這是近年來的一項重大里程碑。該港指出，將派遣該港碼頭至今承接過的最大型貨櫃船，顯示其裝卸能力與競爭力已大幅提升。

畢爾包港務局主席Ivan Jimenez表示，這項新服務對畢爾包港及整個區域來說是極佳消息，它強化該港在大西洋走廊（Atlantic Arc）的角色，並為當地產業與出口商開啟新的契機。

另，MSC將自十二月二十二日起啟動第二條新航線︱「畢爾包―哈利法克斯港（Halifax）」，預計航程約為兩週。MSC表示，每次航行都將確保有足夠船位與設備供客戶使用。這條航線預料將進一步強化畢爾包與北美間的海運聯繫，便利北大西洋地區貿易往來。畢爾包港務局認為，新的北大西洋連結不僅鞏固畢爾包作為物流樞紐戰略地位，也為區域企業創造長期成長與拓展市場的契機。