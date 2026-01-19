MSC提升Dragon及Jade航線服務 加速亞洲至地中海航運連結

根據英國航運相關網站表示，地中海航運公司（MSC）近日宣布，對旗下連接亞洲與地中海重要航線Dragon與Jade服務進行升級，透過新增直靠港口、縮短航程時間，為客戶提供更快速且可靠的運輸方案。

按照官方公告，Dragon服務將新增直靠義大利的里雅斯特港（Trieste），此一更動可望讓航程時間縮短約五天，並加強對亞得里亞海與義大利北部重點市場的運輸能力，包括科佩爾港（Koper）、里耶卡港（Rijeka）、威尼斯港（Venice）、拉文納港（Ravenna）與安科納港（Ancona）等港的連結。

同時，Jade服務也將新增直靠法國Fos-sur-Mer，使原有航程較以往縮短約七天，加強亞洲至法國南部及其周邊市場的物流效率與服務品質。

升級後的首航船舶中，Dragon服務將由船舶MSC Thais號輪執行，預計於二月十八日在南韓釜山港（Busan）抵達，完整航次輪轉涵蓋釜山港、新加坡港、的里雅斯特港、焦亞陶羅港（Gioia Tauro）、熱那亞港（Genoa）、拉斯佩齊亞港（La Spezia）、錫尼什港（Sines）等港，並一路延伸至北美東岸的紐約港（New York）、波士頓港（Boston）、諾福克港（Norfolk）等主要港口，最終返回釜山港。

而Jade服務升級後的首航船舶MSC Mette預計於二月十日在青島港（Qing-dao）抵達。航線由青島出發，經釜山港、寧波港（Ningbo）、上海港（Shanghai）、廈門港（Xiamen）、鹽田港（Yantian）、新加坡港（Singapore）等亞洲港口後，直航至西班牙瓦倫西亞港（Valencia）、巴塞隆納港（Barcelona）、Fossur-Mer、焦亞陶羅港，再折返新加坡港與青島港。

MSC表示，這次服務升級展現該公司持續強化全球航運網絡布局的承諾，不僅提升亞洲與地中海主要貿易走廊的連通性，也將為客戶帶來更高效、穩定的運輸選擇，進一步強化在國際海運市場的競爭力。