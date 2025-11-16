MSC新增開普敦直靠 強化Iroko服務網絡

根據英國航運相關網站引述，地中海航運公司（MSC）近日宣布，其伊羅科（Iroko）服務線新增南非開普敦港為直靠港，預計在今年十二月十一至十二日間，迎接首航船舶「MSC ?Anchor-age」號輪。此一策略性升級，主要為加強南非與亞洲市場間的連結，提高乾貨與冷藏貨運效率與可靠性。

新增開普敦直靠港後，MSC提供以下亞洲往返時效：開普敦至新加坡：約十五天；開普敦至廈門：約二十一天；開普敦至寧波：約二十四天；開普敦至南沙：約二十七天。

另，轉運路線涵蓋：開普敦至吉大港（Chattogram）約二十八天、上海約二十五天、巴生港約二十三天。

更新後沿途掛靠港為：寧波港―南沙― 新加坡―邦蒂諾爾（PointeNoire）→ 科托努（Cotonou）―阿帕帕（Apapa）―丁干（Tincan）―奧內（Onne）―羅比圖（Lobito）―開普敦 ―新加坡―廈門―寧波。

MSC表示，此次調整反映其致力於擴展服務涵蓋範圍、強化亞洲－南非間日益成長的貿易需求。該新增直靠港口可提升其網絡深化、縮短運程，並提升港口覆蓋能力。

MSC指出，這對南非︱亞洲貿易鏈具有幾項重要意義：一、為出口至亞洲市場的南非貨量提供更快捷路線，適合乾貨如葡萄酒、礦產及農產品；二、對亞洲至南非進口也提供更高效航運選項；三、MSC在該航線加強服務，亦提高其在該區域市場競爭力。

隨著服務升級，MSC也將在該航線營運中提升內陸運輸與港口調度整體效率。南非開普敦港未來於亞洲︱非洲轉運、冷鏈及大宗貨物連通性方面，將扮演更重要角色。

MSC新增開普敦直靠，意味積極布局非洲南部－亞洲航線策略調整，不僅為其網絡強化，也為相關港口與貨主帶來新機會與競爭優勢。