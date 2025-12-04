MSC榮耀號「禮遇陽台暢飲房」限量體驗 明年3月日韓假期、雙港出發只有4航次

亞洲旗艦MSC榮耀號嶄新推出「禮遇陽台暢飲房」，以輕鬆又有質感的方式，陪旅客展開日韓假期。2026年春季，基隆與高雄各有兩個航次，南北都能就近出發、快樂啟航。

▲在施華洛世奇水晶旋梯，拍出海上最美打卡照。（圖片提供／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號的「禮遇陽台暢飲房」，專為追求舒適的旅客設計，入住後可在航程中選擇「酒精套餐」或「軟性飲料套餐」，享受無限暢飲的自由。無論是傍晚吹著海風喝杯啤酒，或在午後來一杯咖啡、果汁，都能為旅途增添更多放鬆時光。

▲榮耀大道擁有80米長的LED天幕，經常呈現不同主題。（圖片提供／MSC地中海郵輪）

除了暢飲服務，「禮遇陽台暢飲房」在登船與靠港流程也同步升級。旅客登船當日可使用專屬報到櫃台，節省排隊時間；靠港時會將離船號碼牌直接送至房內，讓旅客從容下船。航程最後一天，也享有優先離船禮遇，讓整趟旅程從開始到結束都保持順暢。

▲船上有13家美食饗宴和超過20間風格酒吧，從歐式到亞洲風味，滿足所有味蕾想像。（圖片提供／MSC地中海郵輪）

2026年春季，MSC榮耀號安排兩趟基隆出發航程：3/18的「福岡＋佐世保6日」行程結合日本九州二城的現代與異國風情；3/23的「釜山＋福岡6日」則串聯韓國與日本二座人氣城市，一次享受日韓雙城的文化與美食。

▲MSC榮耀號「禮遇陽台暢飲房」限量體驗（圖片提供／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號明年春季也將南下高雄，帶來兩趟南台灣出發的郵輪假期。這艘 17.2萬噸、可搭載5,686名旅客的亞洲大型郵輪，曾連續獲得「亞洲最佳郵輪」肯定，是高雄港迎來的指標級國際郵輪。

▲小朋友超愛的海上樂高樂園（圖片提供／MSC地中海郵輪）

從高雄出發，MSC榮耀號提供兩條路線：3/8的「沖繩5日」充滿海島悠閒；3/12的「沖繩＋石垣島6日」將一次造訪兩個風情不同的島嶼，體驗更精彩。以高雄為母港出發，對南部旅客來說更省時便利，免除北上的舟車勞頓，登船即可展開輕鬆假期。

▲MSC榮耀號精彩歌舞表演（圖片提供／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號就像移動式的五星級度假村，設施、娛樂、餐飲應有盡有，一登船就充滿驚喜！最吸睛的必拍點是船中央閃耀的施華洛世奇水晶旋梯，夢幻至極。榮耀大道擁有80米長的LED天幕，經常呈現不同主題。吃貨也不能錯過，船上有13家美食饗宴和超過20間風格酒吧，從歐式到亞洲風味，滿足所有味蕾想像。娛樂設施更是老少咸宜，包括刺激的F1模擬賽車、室內外水上樂園，以及專為兒童設計的樂高樂園，無論大人或小孩都能找到喜歡的玩法。

▲刺激的F1模擬賽車，在MSC榮耀號也能體驗。（圖片提供／MSC地中海郵輪）

從航程、港口到船上設施，MSC 榮耀號以更完整貼心的方式，呈現春季海上假期的魅力，是探索日韓與海島風光的絕佳選擇。MSC榮耀號在台銷售聯盟，包含：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰（依筆畫排序）10 家旅行社。把握優惠，12/31前報名付訂2026春季航次，每房現減5,000元。指定3/18航次及指定房型（內艙、海景房、遮蔽陽台艙、陽台房、禮遇陽台暢飲房），更享同房「第三人0元」優惠（12/10止）。立即預訂享受海上尊寵新體驗！