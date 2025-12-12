MSC榮耀號「第二人半價」限時優惠 明年3月高雄/基隆直接出發超划算

想在 2026 年春天安排一趟輕鬆又划算的海外旅行嗎？MSC 地中海郵輪特別針對台灣旅客推出最新驚喜優惠 - MSC榮耀號指定艙房「第二人半價」！即日起，只要預訂 3/12 高雄出發 或 3/18 基隆出發的航次，就能以更甜的價格享受郵輪假期！

這次優惠適用於內艙與遮蔽陽台艙，只要第一人以一般價格訂位，同房第二人就能享有半價折扣，無論是情侶出遊、姊妹淘旅行、爸媽帶小孩放風，都超級划算。

MSC榮耀號祭出大方優惠，希望讓更多旅客能「不用比價、直接下訂」。對許多想在明年春天安排一趟放鬆之旅的人而言，可說是最剛好的入手機會。

MSC榮耀號「第二人半價」優惠亮點：指定艙房第二人半價，內艙、遮蔽陽台艙均適用，2026/3/12 高雄出發、2026/3/18 基隆出發限定，即日起開放預訂，名額有限，售完即止。

MSC榮耀號不僅擁有多國料理、劇場表演、水上遊樂設施與適合全家的休閒空間，船上活動從早玩到晚都不無聊。從台灣直接出發，更省去轉機與拖行李的麻煩，讓旅程從登船那一刻就開啟度假模式。趁現在第二人半價，把握限時優惠，錯過真的可惜！

MSC榮耀號在台銷售聯盟，包含：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰（依筆畫排序）10 家旅行社。立即預訂享受海上尊寵新體驗！