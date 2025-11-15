MSC榮耀號2026春季高雄首航 南臺灣開啟郵輪觀光新篇章
郵輪公司MSC地中海郵輪旗下亞洲旗艦「MSC榮耀號(MSC Bellissima)」十四日於高雄日航酒店舉行首航記者會，正式宣告這艘總噸位逾十七.二萬噸的大型郵輪將以高雄為母港，於明年三月八日迎來首次自高雄港啟航的歷史性時刻。(見圖)
主辦單位今(十五)日說明，高市府對此盛事表示極大肯定與振奮，郭添貴秘書長特地代表高市府以高雄這座城市東道主的身分歡迎「MSC榮耀號」郵輪明年春暖花開之際來到高雄開設母港航班。這不僅是高雄港旅運中心啟用以來，高雄迎來的最大型國際郵輪，更象徵著高雄在國際郵輪市場中的地位大幅躍升。
高市府海洋局石慶豐局長表示，高雄的海洋度假愛好者有福了！明年春季的郵輪旅遊有多種選擇，地中海郵輪亞洲旗艦船將從高雄出發「榮耀啟航」，南部旅客將可享受家門口登船便利；過去，南臺灣民眾搭乘國際郵輪多需舟車勞頓北上基隆，隨著MSC榮耀號定錨加入高雄的行列，明年三月起，中南部旅客將可享受便捷的登輪出海服務，預計將在南臺灣掀起一波全新的郵輪旅遊熱潮。
MSC地中海郵輪公司指出，看好高雄的旅遊潛力，於船上導入精緻且貼心的旅遊服務模式，專為南臺灣出發旅客設計了兩大超人氣航線，分別是三月八日自高雄出發至沖繩（那霸、名護）五日遊，三月十二日自高雄出發至沖繩及石垣島六日遊；兩條航線均以高雄為母港往返，方便旅客從容展開奔向日本的夢幻假期。詳情請洽MSC地中海郵輪官方合作旅行社(五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰等)網站：https://msc-cruises.com.tw/。
高市府樂見全球旗艦郵輪的到來，且將積極與臺灣港務股份有限公司合作，共同協助業者進駐高雄推動母港航程，讓更多郵輪旅客在高雄停留期間，充分體驗港都的熱情與魅力。
