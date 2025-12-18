MSC砸近600億美元擴張船隊版圖

根據中國大陸相關單位表示，地中海航運公司（MSC）持續擴張船隊版圖，近期再度啟動新一波造船計畫，擬向中國大陸造船廠追加訂造十艘LNG雙燃料貨櫃船。今年以來，MSC在中國造船廠下單貨櫃船投資總額，已接近六百億美元規模，顯示其對中國造船能量與綠色船舶技術的高度重視。

消息指出，MSC預計重返舟山長宏國際船舶修造，增訂六艘並保留四艘選擇權的一萬一千四百TEU級LNG雙燃料貨櫃船，正式建造合約預計於今年底前完成簽署。首批六艘新船預定於二○二九年交付，單船造價約一點四億美元，若全部選擇權生效，交易總金額將達十四億美元。

航運市場目前一萬至一萬一千五百TEU級LNG雙燃料貨櫃船新造船價格，已較去年同期下滑約一成，是航商加速更新船隊、布局低碳運力的重要誘因。若此案順利敲定，長宏國際建造檔期將排至二○二九年底，反映中國大型造船廠產能持續滿載，部分造船廠甚至已提前鎖定二○三○年交付時程。

在MSC訂單加持下，長宏國際於全球貨櫃船建造市場的地位進一步鞏固。據市場統計，長宏國際目前手持貨櫃船訂單達五十艘，在全球單一船廠中排名名列前茅。為因應建造需求，長宏國際近年也持續投入設備升級，包括新增大型龍門吊與優化修造設施，以提升建造效率與產能彈性。今年以來，MSC在中國大陸造船業動作頻頻，累計已訂造多達三十一艘LNG雙燃料貨櫃船，訂單全數由中國造船廠承接，投資總額約八十五億美元。若加計既有在建船舶，MSC目前於中國造船廠手持貨櫃船訂單已超過百艘，總價值逾二百億美元。

據法國海運諮詢機構Alphaliner公布，截至昨（十八）日為止，最新運能資料顯示，地中海航運公司（MSC）總運能七百一十一萬零七百一十三TEU（全球占比廿一點三％），全球排名第一，總計有九百六十八艘船（其中自有船舶七百一十三艘，租入船舶二百五十五艘），租船占比三十七點五％；另有訂造船舶一百一十七艘，運能約二百零九萬一千五百九十二TEU。在建新船運力高居同業之首。隨著大批雙燃料新船陸續交付，MSC在全球航運市場領先優勢，預料將進一步擴大。