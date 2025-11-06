MSC船隊總運力突破700萬TEU 創全球新紀錄

根據英國航運相關網站引述，法國海運諮詢機構Alphaliner統計資料顯示，地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，簡稱MSC）近日創下貨櫃航運史上新的里程碑，成為全球首家船隊總運力突破七百萬二十TEU的航運公司，刷新航運業紀錄。

這項歷史性突破是在二艘一萬六千TEU新巴拿馬型貨櫃船，由大連造船（DSIC）建造的「MSC SALERNO」號輪及揚子江船業（YZJ）所建造的「MSC GRACE」號輪，幾乎同時交付後達成，使這家總部位於瑞士的航運公司正式超越七百萬TEU大關。

分析師指出，MSC擴張速度驚人，該公司僅用十五個月，就從六百萬TEU成長至七百萬TEU。Alphaliner指出，這段期間的成長主要來自新造船，約有六十八艘、合計七十九萬九千TEU的新增船隊運力投入營運，與過去依靠大量購買二手船以達成六百萬TEU規模的作法形成明顯對比。

MSC在越過六百萬TEU門檻後，尤其聚焦於一萬四千至一萬六千TEU級的新巴拿馬型船舶，共有三十三艘船投入服務；同時在此期間並未新增任何「超大型」Megamax級船舶。

據Alphaliner分析，MSC擴張策略主要建立在三大方向：

一、租船：過去十五個月內，MSC新簽或延長的租船超過五十艘，其中約二十五艘、合計十三萬五千TEU的新租船加入船隊。

二、購船：持續收購二手船，過去十五個月內透過直接購買或企業交易，增加超過二十五萬TEU。

三、造船：大量新建船舶交付，使公司整體運力大幅提升。

Alphaliner昨（六）日最新資料顯示，隨著船隊規模持續擴大，MSC目前在全球貨櫃航運市場占有率已達二十一點二％，遠超排名第二的馬士基（Maersk）十三點九％（四百六十一萬TEU）。MSC早在二○二二年初超越馬士基成為全球第一大貨櫃航商，並在隨後三年間穩步擴大領先幅度。

與此同時，馬士基則將業務重心轉向「碼頭對碼頭」的物流整合服務，淡化船舶營運比率，而MSC則持續強化海運主體業務。業界分析，MSC藉由靈活的船隊策略與積極造船計畫，確立其在全球貨櫃航運市場中的絕對領先地位。