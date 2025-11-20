MSC表態將持續加碼投資中國市場

根據中國大陸相關單位表示，地中海航運公司（MSC）近日表示，未來將持續加碼投資中國市場，並深化在中國的業務布局。

消息指出，上海正全力推動「五個中心」建設，國際航運中心也正從基本邁向全面建成。上海將加速推動智慧港口、智慧航道與智慧碼頭建設，並強化航貿數位化平台功能，打造輻射全球的航運樞紐。他表示，歡迎地中海航運公司深化合作、提升在上海總部，並以進博會平台導入低碳技術及創新業務，共同推動綠色航運。

MSC首席執行長、世界航運理事會主席托夫特（Soren Toft）強調，中國始終是MSC最具潛力、最具信心的核心市場之一。面對國際局勢波動，該公司仍將加碼投資中國市場，包括打造新的基礎設施、訂造新貨櫃船舶，及強化航空貨運布局。他表示，MSC願積極參與上海亞太航空貨運中心等重要計畫，深化長期合作關係。據Alphaliner最新資料指出，MSC貨櫃船隊規模已突破七百萬TEU，成為全球史上第一家達到此運力的國際航運公司，目前船隊數量接近九百艘，並持續新增造船訂單，運力規模仍將擴張。近年來，MSC也積極整合海運、港口、內陸運輸、多式聯運及航空貨運，形成「海─陸─空」全方位運輸體系，其中Medlog在中國多地強化堆場及物流樞紐布局。

廣告 廣告

至於馬士基航運也多次表態看好中國市場。馬士基執行長克勒克（Vincent Clerc）指出，中國製造與中國企業的全球化進程，仍是支撐全球貨櫃航運市場的重要力量。隨著國際供應鏈重組，中國外貿韌性與開放性，更將為全球航運帶來長期穩定動能。

分析師表示，MSC與馬士基航運兩大航運公司都持續釋出「看好中國」的訊號，凸顯中國大陸在全球航運與供應鏈體系中的關鍵地位，也凸顯全球航運格局正迎接新一輪的深度變化。