MSC調整南非-歐洲服務

根據英國航運相關網站表示，地中海航運公司（MSC）宣布，自今（二○二六）年一月及二月起調整其南非至歐洲航線服務（South Africa―Europe Service），以縮短航程時間，提升整體航運可靠性。

MSC公告，原名為Eastern Cape Express的航線服務將重新命名為Western Cape Express，並將原先停靠的南非格魯格比哈（Gqeberha）港，改為停靠開普敦港（Cape Town）。此一變更將有助於改善航線效率，讓貨物更快速抵達北歐重要物流樞紐，包括倫敦Gateway與鹿特丹港等地。

新的航線將由貨櫃船「MSC Tania」（航次 WM601R）率先執行，其首航預計於二○二六年第二週啟航。該航次航線涵蓋納米比亞的沃爾維斯灣（Walvis Bay）、南非開普敦（Cape Town）、聖佩德羅（San Pedro）、英國倫敦 Gateway（London Gateway）、荷蘭鹿特丹（Rotterdam）、比利時安特衛普（Antwerp）及法國勒阿弗爾（Le Havre）等港口。

MSC表示，此次服務升級反映該公司「提升運輸速度與提供可靠、以客戶為中心的海運解決方案」的策略方向，並預期對南非及周邊地區出口商帶來利多，尤其是農產品等對時間敏感的貨物運輸將可受惠於更快速、穩定的航運服務。

地中海航運公司一向致力全球航線網絡優化與客戶服務提升，這次南非-歐洲航線的調整被視為該公司在全球貨櫃運輸市場中強化競爭力的重要布局之一。