MSC調整西地中海—西非航線

根據英國航運相關網站引述，MSC宣布，其「西地中海︱西非（West Med―West Africa）」服務路線進行調整，新增多個掛靠港，以因應該區域需求上升與服務覆蓋強化。

更新後航線沿途掛靠港如下（West Med）―West Africa）：馬賽（Marseilles）―熱那亞（Genoa）―那不勒斯（Naples）―喬亞陶羅（GioiaTauro）―瓦倫西亞（Valencia）―拉斯帕爾馬斯（Las Palmas）―達喀爾（Dakar）―帝馬（Tema）―洛美（Lome）―拉各斯（Tin Can,Lagos）―阿比讓（Abidjan）―拉斯帕爾馬斯（Las Palmas）―馬賽（Marseilles）。

此次路線新增喬亞陶羅（Gioia Tauro）、馬賽（Marseilles）與拉各斯（奈日利亞Lagos―TinCan）三個掛靠港，顯示MSC希望拓展在地中海與西非間的運輸覆蓋範圍。

原屬此網絡的西班牙港口塞特港（Sete）被重新安排到恢復的「西班牙︱茅利塔尼亞與塞內加爾（Spain―Mauritania & Senegal）」服務路線，該路線將提供南歐與西非間專屬貨運通道，以因應兩地間不斷成長的貨物流量。

新調整的掛靠服務如下（Spain―Mauritania & Senegal路線）：塞特（Sete）―瓦倫西亞（Valencia）―拉斯帕爾馬斯（LasPalmas）―努瓦克肖特（Nouakchott）―達喀爾（Dakar）―拉斯帕爾馬斯（Las Palmas）―塞特（Sete）。

分析師認為，MSC更新航線主要是為回應西地中海與西非間逐漸上升的地區需求，並提供更完善、穩定的運輸選擇。隨著新增掛靠港與路線優化，將有助促進歐洲與西非間的貿易往來，並提升貨櫃航運效率與連結性。