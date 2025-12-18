MSCI今年5強產業一表掌握 通訊、公用事業前11月漲幅29.7％起跳

法人檢視MSCI各產業指數今年前11月表現，通訊服務、公用事業漲勢最強，漲幅分別達33.9％與29.7％，緊追在後的是資訊科技、金融、工業，漲幅至少22.9％起跳。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映認為，AI公用基建迎接爆發性成長期，公用事業打破傳統「低成長、高防禦」的投資印象，今年在全球金融市場表現突出，顯示公用事業不再只是傳統防禦資產，在轉速新引擎推升下成為加速成長型資產，全球風險資產震盪攻高之際，宜適度搭配具攻擊力與收益力的穩健資產，發揮攻防兼備投資應變力。

林志映指出，12月聯準會再度降息一碼、加上意外祭出QE政策，成為公用事業評價上調的利多，市場預期聯準會將採取緩慢、預防性降息循環，公用事業本身為利率敏感度高的產業，利率下降將有助於擴大建設、基建升級等舉債成本結構優化。

另外，AI深度應用趨勢，從資料中心運作，到AI晶片算力提升，都對電力帶來龐大消耗需求，林志映說，AI資本支出熱潮仍會在2026年持續，電力是AI時代最強軍火供應商，公用事業與基礎建設從過往民生提供角色，出現結構性需求轉變，AI供電需求成為公用事業成長主力。

Bloomberg資料統計，標普公用事業在今年第三季財報中，有高達57%企業財報結果優於市場預期，突顯相關產業不僅獲利穩固，基本面亦持續改善。

林志映指出，水電瓦斯等公用事業營收以內需市場為主，並有政府長期合約與監管機制保障，產業獲利與現金流穩健，強化投資組合底氣；此外，公用事業與基礎建設產業佈局主軸，也從防禦調整為兼具穩健收益與連動科技主題的成長性佈局，核心投資納入電網、輸配電、公用事業等穩健收益護城河，同時適度納入受惠AI用電需求，讓投資組合更有機會參與AI結構性成長紅利。

川普推出「美國科技部隊」計畫，預計將招募1000名工程師和技術專家投入聯邦政府的AI基礎建設，並獲輝達、微軟、蘋果等科技巨頭支持。

法人解讀，這顯示AI發展已從產業層面提升至國家戰略高度，預期將帶動科技投資持續升溫，為全球科技類股注入新動能。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，儘管近期AI類股震盪，但基本面依然穩健。AI供應鏈中，微軟、Meta、亞馬遜等具現金流優勢的雲端巨頭競爭力強，晶片、PCB、CCL等硬體廠商持續受惠。天然氣發電設備商GE Vernova訂單滿載至2028年，凸顯AI基礎建設需求強勁。短期雖有年底獲利了結賣壓，但中長期AI投資趨勢明確，硬體供應鏈最為受惠，投資人可以透過逢低布局或是定期定額的方式，參與2026年科技成長行情。

富邦標普500 ETF（009814）經理人謝恩雅表示，根據 Bloomberg資料，美國企業獲利展望持續上行，預估2026年S&P 500企業獲利成長率可達 15.7%，優於2025年的11.2%，展現美股企業營運體質穩健、獲利具延續性，長線投資價值依舊明確。

聯準會12月再降息1碼，並淡化未來貨幣政策不確定性，有助降低市場避險情緒。富邦投信指出，降息循環重啟、資金面維持寬鬆，為美股後市帶來更具支撐力的資金環境，預期有助延續當前多頭格局。

市場關注的元月效應也成為提前布局S&P 500的重要訊號。謝恩雅指出，根據 Lipper 資料，過去十年（2016–2025），S&P 500 指數1月收紅機率達60%，其中2023–2025年更呈現連三年上漲；建議投資人可於 12 月提前卡位，掌握元月行情啟動前的布局良機。

009814追蹤標普500指數，等於投資橫跨科技、醫療保健、金融、消費等美國核心產業龍頭，也是國內追蹤該指數的ETF中首檔採季配息機制的產品，兼具高透明度與多元產業覆蓋，一次買進美國大型企業整體競爭力。

009814已於12月4日獲主管機關核准成立，19日將在櫃買中心正式掛牌。

