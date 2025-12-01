MSCI兩大台股指數換股！00878換3檔 00922剔除10檔

國泰投信旗下2檔台股ETF：國泰永續高股息ETF（00878）、國泰台灣領袖50 ETF（00922），都是追蹤MSCI指數公司編制的指數，近期都完成換股。其中，00878更換3檔，00922則是新增貿聯－KY等11檔成分股，剔除長榮等10檔成分股。

00878追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。

國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；微星、大聯大則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，萬海則因ESG評級變動而剔除。

法人分析，「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」本次調整維持向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，有利其連結之ETF費用率降低。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。

至於00922追蹤MSCI另一旗鑑級台股市值型指數：MSCI台灣領袖50精選指數，新增致茂（2360）、貿聯－KY（3665）、永豐金（2890）、華南金（2880）、欣興（3037）、川湖（2059）、健策（3653）、信驊（5274）、金像電（2368）、京元電子（2449）、創意（3443）等11檔。

刪除中鋼（2002）、長榮（2603）、台泥（1101）、統一超（2912）、技嘉（2376）、研華（2395）、力旺（3529）、和碩（4938）、矽力*－KY（6415）、旭隼（6409）等10檔，主因市值排序變化而新增或刪除，惟中鋼因EPS表現未符指數標準而被剔除。

00922是國內首檔在ETF單一持股上限放寬後，成功提升台積電權重至對齊大盤目標的市值型ETF。截至11月25日，台積電權重已超過42%。

國泰投信ETF研究團隊指出，市值型ETF與高股息型ETF的投資目標截然不同。市值型ETF主要聚焦台灣大型企業，納入如台積電、台達電等具高度成長潛力但股息相對較低的公司，適合作為核心配置，為投資組合奠定基礎。

相較之下，高股息型ETF則以股利率為篩選重點，波動度相對較低，適合追求穩健並有現金流需求的投資人。透過兩者搭配，投資人可望更全面掌握台灣具代表性的優質企業，不論市場題材更迭或類股輪動，皆有機會參與成長紅利，提升整體投資效益。配置建議方面，若投資人本業收入穩定，可採「市值型7成、高股息3成」的比例；若風險偏好較低且重視現金流，則可提高在高股息ETF比重，以兼顧成長與息收，打造更具韌性的資產配置策略。

