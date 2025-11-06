MSCI半年度調整 台股權重1升2平

（中央社記者吳家豪台北6日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在「MSCI全球市場指數」權重由2.23%上調至2.25%，調升0.02個百分點；台股在「MSCI全球新興市場指數」權重維持20.46%，在「MSCI亞洲除日本指數」權重維持23.15%。最新權重將在11月24日收盤生效。

在MSCI台灣指數成分股方面，本次新增致茂、貿聯-KY、京元電、信驊、東元、金像電，刪除大聯大、宏碁、友達、微星、矽力-KY、旭隼、聯強，指數成分股由87檔減為86檔，並有24檔成分股調整在外流通股數。

本次權重調升最多的個股為致茂，其權重為0.42%，調升0.42個百分點。權重調降最多的個股為台積電，其權重為58.03%，調降0.51個百分點。

以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為中國，權重增加0.10個百分點；權重調降最多的國家為沙烏地阿拉伯，權重降低0.07個百分點，其餘國家權重變化不大。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。（編輯：張均懋）1141106