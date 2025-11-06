MSCI季調出爐！ 信驊、京元電上榜 外資卡位潮開啟

文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:富聯網

國際指數編制公司MSCI公布最新一輪季度調整結果，台股再度成為全球資金關注焦點。這次在全球標準型指數中，台股新增6檔、刪除7檔；在全球小型指數中，則新增11檔、刪除24檔，變動幅度不小，將於11月24日（週一）收盤後正式生效。屆時，追蹤MSCI指數的被動資金將同步調整持股，對短線股價與成交量帶來顯著影響。

MSCI全球標準型指數這次新增信驊、貿聯-KY、致茂、金像電、京元電、東元等6檔；刪除宏碁、友達、微星、矽力杰、聯強、旭隼、大聯大等7檔。

法人指出，新增名單多與AI伺服器、先進封裝與電動車主題相關，例如：

信驊(5274)受惠AI晶片高速傳輸介面需求爆發，長期業績穩定成長。

金像電(2368)切入AI伺服器高階板材供應鏈，營收連創新高。

京元電(2449)受惠封測與測試服務需求旺盛。

在全球小型指數中，台股新增11檔、刪除24檔，顯示MSCI在資金配置上持續「集中大型、汰弱留強」。新增名單包括宏碁、友達、定穎、良維、微星、矽力杰、聯強、旭隼、大聯大等。

這些公司多數是從標準型指數「降級」移入，屬於權重下修而非完全刪除，短線雖可能面臨被動調整賣壓，但長線仍取決於基本面。

相對地，信驊、金像電、京元電等被「小型移除、標準型納入」的個股，代表其市值與流通性達標，是「升層級」的明確訊號。

這次MSCI季調可說是「台股AI化的縮影」──傳產與低成長電子股被汰弱，AI、高階測試、先進封裝與電動車題材全面入列。隨著11月24日正式生效，短線將出現資金波動，但中長期來看，這波權重重分配正是外資押注台灣高科技實力的具體展現。

信驊 5274(圖片來源: CMoney)

