MSCI季調出爐！新增信驊等6檔剔7檔 南亞科未入列卻大漲搶鏡

財經中心／余國棟報導

今（6）日，MSCI（明晟）公布最新半年度調整結果，台股在全球標準型指數中新增信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電子（2449）及東元（1504）共6檔成分股，並剔除宏碁（2353）等7檔

今（6）日，國際指數編製公司MSCI（明晟）公布最新半年度調整結果，台股在全球標準型指數中新增信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電子（2449）及東元（1504）共6檔成分股，並剔除宏碁（2353）等7檔；在全球小型指數部分則新增宏碁等11檔、剔除凌華（6166）等24檔，調整結果將於11月24日盤後生效。市場焦點除了信驊榮登「股王」續創新高外，原本被市場寄予厚望的南亞科（2408）雖意外落榜，今日仍強勢逆襲，大漲10元股價來到148元漲幅7.25%成為盤面亮點。

台股在全球標準型指數成分股，新增信驊，貿聯-KY，致茂，金像電，京元電，東元。剔除宏碁，友達，微星，矽力杰，聯強，旭隼，大聯大。

全球小型指數成分股新增佳能，宏碁，友達，定穎，意騰，良維，微星，矽力杰，聯強，旭隼，大聯大。剔除凌華，名軒，信驊，貿聯-KY，致茂，皇普，敦泰，金像電，美食-KY，海悅，新光鋼，京元電，高端，三商投控，中天，北基，太子建設，豐藝，信義房屋，智冠，東元，台橡，堤維西，大學光。

MSCI此次調整牽動國際被動資金重新布局，吸引外資與法人關注。信驊以AI伺服器與高速傳輸晶片題材加持，入列成分股名單後股價氣勢如虹，今早漲停創下5810元歷史新天價，成交量放大至近千張，穩坐台股股王寶座。法人指出，信驊近年憑藉伺服器主機板BMC晶片技術領先地位，受惠AI與資料中心需求爆發，前三季每股純益（EPS）達72.23元，基本面與題材兼具。

市場原本預期南亞科，可望獲納入全球標準型指數成分股，然而此次意外缺席，據了解，主要是南亞科期間列過處置股。不過，仍未打擊多頭信心。南亞科受惠記憶體價格止跌回升與產業復甦趨勢，今日股價逆勢上揚逾7%，成交量放大至22萬張，站上近期高點。法人指出，DRAM現貨價連續回升，加上AI伺服器導入高頻記憶體需求旺盛，南亞科第四季營運展望明顯轉強，明年有望重返獲利軌道。

法人分析，MSCI調整後的資金流向，短線將集中在新納入的高成長題材股上，尤其AI、半導體與電機族群仍為主流焦點。外資預估相關ETF與被動基金在11月底前將陸續調整持股，屆時台股成交量可望進一步放大。至於未入列的南亞科等潛力股，反而可能因「落榜反彈」效應吸引短線資金卡位，形成另一波資金輪動契機。

MSC|每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，11月6日公布的季度調整結果將於台灣時間11月24日收盤後生效。

