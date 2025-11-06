MSCI季調未列南亞科 全球指數新增信驊等6檔、宏碁等7檔遭刪

MSCI 成分股新增信驊，股價衝上漲停板5810元，創下歷史新高。（圖：Motion Elements）

MSCI（明晟）今天（6日）凌晨公布最新11月成分股名單，全球標準型指數新增股王信驊、貿聯-KY等6檔個股，宏碁、友達等7檔個股遭到剔除，預計台北時間11月24日收盤後生效。原本呼聲極高的南亞科傳出評價期間列入處置，因此沒有進榜。

受到MSCI列入成分股的激勵，信驊今天以5560元的高盤開出後不久，就衝到漲停板5810元鎖死，股價創歷史新高；其他新增成分股也多數上漲。

根據MSCI公布的結果，台股在全球標準型指數成分股，新增信驊、貿聯-KY、致茂、金像電、京元電、東元；刪除宏碁、友達、微星、矽力杰、聯強、旭隼、大聯大。

全球小型指數成分股這次新增佳能、宏碁、友達、定穎、意騰、良維、微星、矽力杰、聯強、旭隼、大聯大等11檔個股。

此外，全球小型指數成分股刪除凌華、名軒、信驊、貿聯-KY、致茂、皇普、敦泰、金像電、美食-KY、海悅、新光鋼、京元電、高端、三商投控、中天、北基、太子建設、豐藝、信義房屋、智冠、東元、台橡、堤維西、大學光等24檔個股。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，今天公布的季度調整結果將在台北時間11月24日收盤後生效。