MSCI推出全球上市股票及私募股權指數 連結股市與私募市場表現！

MSCI Inc.（紐約證券交易所代碼：MSCI）宣佈推出MSCI全球上市股票及私募股權指數（MSCI All Country Public + Private Equity Index）。 這項創新的每日指數在統一框架內，整合了公開股票市場與私募股權市場的表現，標誌著投資者在評估總股權投資分佈及衡量整體投資組合表現方面迎來重大變革。

隨著私募市場在投資組合中的重要性日益提升，私募股權已逐步成為整體資產配置中的核心組成部分，不僅有助投資者實現多元化配置，還提供長期回報潛力，並覆蓋公開市場未能觸及的經濟領域。

MSCI指出， 這一指數順應了投資者資產組合結構的演變趨勢，為追蹤全球跨公開市場及私募市場的資產表現樹立全新標準。

MSCI指出， 新推出的指數結合了MSCI的旗艦指數 MSCI全球可投資市場指數（MSCI ACWI IMI）與全新的MSCI全球私募股權指數（MSCI All Country Private Equity Index）。

前者覆蓋成熟與新興市場上市公司股票機會，是高逹5.6兆美元管理規模基金資產的基準指數；後者則基於MSCI專有數據資料，通過近1萬檔私募股權基金有限合夥人（LP）提供的現金流與估值數據，提供每日測算結果。

MSCI指出，此綜合性策略令新指數能夠在統一的全球框架下，同時反映可投資的上市公司股票表現及由模型測算的私募股權投資分佈。

MSCI指出，新指數將私募股權的目標配置比例設定為15%，每日按照各成分指數的變動後權重及表現進行計算，並於每季進行審核與再平衡，以確保配置權重與目標一致。 每次審核均會納入最新可用的成分指數數據，並將權重因數重置為目標配置比例。再平衡操作遵循 MSCI 指數維護政策，確保指數具備連續性與長期可比性。

MSCI 全球私募資產主管Luke Flemmer表示：「該指數的推出是我們的重要里程碑，印證了我們致力提升私募市場透明度與參與度的使命，並充分展現了我們結合將優質數據、世界級研究與指數發行能力的獨特優勢。新指數加強了我們的私募資產工具箱，為投資者提供了更便捷的參與私募市場、制定基準比較，並進行資本配置的渠道。」

